Maurizio Pistocchi “Con Diletta Leotta farei molte cose”/ Web indignato “Da vomito!”

Diletta Leotta ancora una volta protagonista di un’accesa polemica, anche se stavolta non ne è la ragione scatenante. La nota conduttrice, volto di Dazn, è stata tirata in ballo su Twitter durante una discussione nata tra Maurizio Pistocchi e alcuni follower in seguito ad un tweet su Cristiano Ronaldo. “Il procuratore di Ronaldo ha offerto il giocatore a tutta l’Europa – ha twittato Pistocchi – evidentemente con il benestare della Juventus, ma il Psg gli ha preferito Messi, al Real Madrid non interessa, il City non lo ha voluto neanche per 25 milioni. In tutto questo, non una parola per la Juve. Brutta cosa”.

Di fronte a queste dichiarazioni, si sono scatenate le reazioni dei fan di Ronaldo e degli juventini. Tra questi c’è chi allora, con l’intento di pungere Pistocchi, ha scritto: “Puoi sempre chiedere a Diletta Leotta se ti assume per fare l’abat-jour a bordo piscina…”

Maurizio Pistocchi: “Diletta Leotta? Grande professionista”

Maurizio Pistocchi, di fronte alla provocazione, ha replicato con una frase che ha poi scatenato le polemiche: “Con Diletta farei volentieri molte cose…” Parole che sono apparse a tutti molto ambigue, tanto che c’è chi ha replicato con parole forti: “Fai venire il vomito. Nemmeno su por*hub accetterebbero queste cose.” ha scritto un utente.

Pistocchi è allora corso ai ripari, spiegando quello che era il senso delle sue parole: “È una grande professionista e una donna intelligente. Farei un sacco di cose: perché è una brava professionista. Se avessi potuto decidere io, Diletta l’avrei presa subito a Mediaset: bella e brava, alla faccia delle sue colleghe invidiose”.

