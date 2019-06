Maurizio Sarri allenatore Juventus?/ Il tecnico “Vengo se mi libera il Chelsea”

Con un Pep Guardiola ormai destinato a rimanere a Manchester, è tutto pronto per lo sbarco di Maurizio Sarri nella Juventus. In queste ore le trattative fra i campioni d’Italia in carica e il Chelsea stanno proseguendo senza sosta, con i bianconeri che stanno cercando di convincere i Blues a liberare il proprio tecnico. L’operazione non è semplice, visto che da Londra vorrebbero ottenere qualcosa in cambio, e stando alle ultime raccolte da La Gazzetta dello Sport non è da escludere che alla fine possa essere inserito nel pacchetto Gonzalo Higuain. Il Pipita viene da una stagione deludente, sia nel Milan quanto allo Stamford Bridge, e di conseguenza i britannici vorrebbero rimandarlo al mittente. L’ex nazionale argentino dovrebbe quindi rientrare alla Continassa, accompagnato dal suo tecnico: il toscano rimarrà ovviamente a Torino, mentre il bomber sudamericano potrebbe prendere immediatamente un’altra strada, si vedrà.

MAURIZIO SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?

Tornando a Sarri, l’ex Napoli è in questi giorni in vacanza in Italia, nella sua Pistoia, e avvicinato da un tifoso bianconero che lo ha incalzato sul suo possibile sbarco all’Allianz Stadium ha ammesso: «Vengo alla Juventus? Se mi libera il Chelsea vengo, lunedì lo saprete». Sarri non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura in bianconero, e dopo aver vinto l’Europa League con i Blues, primo grande trofeo della sua carriera, è pronto ad un altro salto di qualità. Se tutto andrà come previsto, la prossima settimana dovrebbe essere realmente quella decisiva per il passaggio di Sarri dal Chelsea alla Juventus, e a quel punto “liberi tutti”, poi il ritrovo a inizio luglio per preparare la nuova stagione. Il tecnico toscano avrà il compito non da poco, di vincere lo scudetto, mostrare il bel gioco che spesso e volentieri l’ha contraddistinto, e infine, cercare di andare il più avanti possibile in Champions, magari in finale.

