SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS/ Zola: “non so nulla, se ci fossero state novità…”

Rimane ammantato dal mistero il possibile arrivo a Torino di Sarri come nuovo allenatore della Juventus e nessuna altra conferma su questo possibile passaggio dal Chelsea al club bianconero ci arriva in questi giorni dai diretti interessati. Di fatto da Torino come da Londra non filtra alcuna novità e pare che neppure le persone più vicine allo stesso allenatore campano sappiano qualcosa. Quest’oggi poi La Nuova Sardegna ha intercettato Gianfranco Zola, vice dello stesso Sarri al Chelsea in questa ultima stagione, premiata dalla vittoria dell’Europa league: neppure lui però pare saperne niente. Zola ha infatti dichiarato: “Mi dispiace non so nulla. Siamo rimasti che ci saremo sentiti in caso di novità”. Normale azione di depistaggio o pura verità? Difficile dirlo ma di certo la vicenda sta assumendo i contorni della telenovelas. (agg Michela Colombo)

I NODI DA SCIOGLIERE

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus? La domanda ormai tormenta da giorni appassionati e tifosi juventini ma non solo e pure pare che non vi sia ancora una risposta certa. Di fatto le parti in causa si sono ben poco sbilanciate a riguardo ma sui giornali sono tutti sicuro che il matrimonio tra la Vecchia Signora e il tecnico campano si farà. Lo ripete questa mattina anche la Gazzetta dello Sport secondo la quale l’annuncio ufficiale del divorzio tra Sarri e il Chelsea dovrebbe arrivare se non oggi solo lunedi e non più tardi. Di fatto però continua la politica attendista della squadra inglese che si sta rivelando oltre modo ostica e bizzosa nel gestire la faccenda, difetti di cui lo stesso Abramovich non è mai stato immune. In ogni caso vige un cauto ottimismo sulla faccenda: in ogni caso a Torino nessuno è mai parso preoccupato dalla vicenda, anche se certo nessuno si è veramente mai sbilanciato in maniera evidente in favore di Maurizio Sarri, pur non nascondendo mai (anche in tempi non sospetti) stima e apprezzamento. (agg Michela Colombo)

IL MERCATO DELLA JUVENTUS DI SARRI

Maurizio Sarri nuovo allenatore della Juventus? Tiene banco il futuro del tecnico del Chelsea, accostato ai bianconeri per il dopo Massimiliano Allegri e al centro di un duello di mercato con Pep Guardiola. Da diversi giorni vari organi di stampa parlano di un accordo imminente: resterebbe infatti da sbloccare la situazione con il Chelsea, che non ha ancora liberato l’allenatore toscano. L’ex Napoli, reduce dalla vittoria in Europa League con i Blues, in caso di sbarco a Torino è pronto a portare con sé almeno uno-due pupilli: uno è Elseid Hysaj, laterale albanese in uscita dal Napoli, l’altro potrebbe essere Alessio Romagnoli, suo pallino da diversi anni e già richiesto ai tempi dell’avventura al San Paolo. Ma prima di parlare di scenari di mercato è attesa l’ufficialità dell’operazione, con il fantasma di Pep Guardiola che continua ad aleggiare a Vinovo a causa della situazione Uefa del City…

MAURIZIO SARRI-JUVENTUS, UFFICIALITA’ IN ARRIVO?

Negli ultimi giorni si è parlato inoltre del “tradimento” di Maurizio Sarri al Napoli in caso di passaggio alla Juventus, ecco le parole di Maurizio Sabatini a Radio Sportiva: «Io sono il primo che dice che un allenatore fuori dal contratto pu andare dove meglio crede: deve essere a posto con la sua coscienza. E’ molto simile la situazione di Antonio Conte che va all’Inter. La differenza solo che i tifosi avevano costruito tutta un’antologia intorno a Sarri». Queste, invece, le parole del doppio ex Ciro Ferrara a Sport Mediaset: «Allegri è arrivato in un momento in cui Conte lascia all’improvviso e la Juventus si trova quasi costretta a fare un certo tipo di scelta ed è andato sul un tipo di allenatore già vincente. Non so se sarà o meno Sarri, ha vinto l’Europa League ma al di là del discorso di aver vinto, perché poi molto spesso li giudichiamo dalle vittorie soltanto, Sarri ha fatto un percorso importante in questi ultimi anni, di qualità nel gioco e sicuramente è un allenatore appetibile dai top club. Dal punto di vista di qualità del tecnico non possiamo discutere più di tanto, poi però c’è anche da gestire un gruppo: comunque sarà la Juventus a scegliere l’allenatore migliore e se dovesse essere Sarri dovrà difenderlo sicuramente da qualche attacco che arriverà inevitabilmente», riporta Tuttojuve.



© RIPRODUZIONE RISERVATA