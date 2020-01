Maurizio Sorge al Grande Fratello Vip/ L’accorato appello di Federica Panicucci

Chiude in bellezza la puntata di oggi di Mattino5 la cui ultima parte è stata interamente dedicata al Grande Fratello Vip 2020. Quello che è successo ieri ha infuocato il parterre di Federica Panicucci che ha avuto ospite in studio anche Maurizio Sorge. Il re dei paparazzi è sempre molto colpito dai reality e da quello che ci gira intorno tanto che oggi ha ammesso anche di osservare spesso i concorrenti per capire cosa causa in loro questi attacchi di pianto e queste rivelazioni. Parlando di Paolo Ciavarro, che tra l’altro lui stesso ha etichettato come un viziato, Maurizio Sorge ha avuto modo di rivelare questa curiosità sui concorrenti ed è stato in quel momento che la padrona di casa, Federica Panicucci, ha deciso di fare il suo accorato appello ad Alfonso Signorini. Ma per chi e per cosa? Bè a quanto pare la conduttrice ha un sogno ovvero vedere realizzato il progetto o, meglio, questa sorta di ricerca “sociologica” del suo ospite e così ha deciso di rivolgersi all’unico in grado di farlo.

Rivolgendosi ad Alfonso Signorini, Federica Panicucci chiede a gran voce che Maurizio Sorge diventi concorrente del Grande Fratello Vip: “Vogliamo Maurizio nella casa”. Lui ride e conferma e adesso passa al direttore l’ultima parola sulla sua entrata nella casa. Magari il futuro del paparazzo è proprio dentro un reality, voi pensate quante cose potrà dire e rivelare sui vip nelle sue lunghe discussioni in diretta nella casa?

