Paolo Ciavarro/ Amicizia sincera con Andrea Denver o strategia?

Paolo Ciavarro ha mantenuto fede ai suoi intenti: stare lontano il più possibile da uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Non è una novità che il figlio di Eleonora Giorgi non veda Ivan Gonzalez di buon occhio e sembra proprio che nessuno dei due sia intenzionato a fare un passo verso l’altro. Paolo invece sta stringendo sempre di più il legame con Andrea Denver, che gli ha svelato di soffrire molto in merito a quanto accaduto nella scorsa puntata del reality. “Mi hai spiegato tutto per me ora è chiaro, adesso ce la viviamo e della storia di Elisa a me non interessa”, ha detto Ciavarro ad un modello sempre più pensieroso, soprattutto alla luce del rischio eliminazione di questa sera. Il discorso riguarda ovviamente Elisa De Panicis e le ultime rivelazioni sul suo flirt con Andrea, che di contro reputa fin troppo grave il suo comportamento. “Capisco che tu creda al perdono, però alcune accuse sono pesanti, lei ha insinuato il dubbio in tutti”, ha sottolineato Ciavarro, chiedendogli poi se sentisse la mancanza della ragazza. “Devo essere sincero, sono contento che sia uscita lei, ovvio per Andrea [Montovoli, ndr], anche se portava allegria”, ha aggiunto subito dopo.

Paolo Ciavarro, l’amicizia sincera con Andrea Denver?

L’amicizia fra Paolo Ciavarro e Andrea Denver si sta rafforzando sempre di più sotto al tetto del Grande Fratello Vip 4. Non si tratta di un avvicinamento di comodo, visto che i due ragazzi si sono trovati in sintonia fin dalle prime settimane del programma. Ritrovarsi con tante nomination ha però influenzato l’equilibrio del modello, che ora si ritrova a fare i conti con il sospetto che il pubblico possa decidere di mandarlo a casa. “Ma tu sei un bravo ragazzo e tutti lo hanno visto, come il pubblico si è affezionato a loro [gli altri due concorrenti in nomination, ndr], può anche affezionarsi a qualcuno di nuovo”, ha detto Paolo. Anche se il legame con Denver sta crescendo a vista d’occhio, Paolo non dimentica di certo di interagire con il resto del gruppo, non saltando quasi nessuno degli altri inquilini. Soprattutto se si tratta di prendere un po’ in giro Pago sugli allenamenti a cui si dedica quasi ogni mattina. Paolo invece preferisce prendere il sole, a volte anche da solo. Si limita a fare il motivatore: “Vai, dai. Bravo”, dice al cantante, prima che il discorso ricada di nuovo sulle partite di calcio in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA