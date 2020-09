Maurizio Sorge/ “Bacio di Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez? Solo business!”

Finalmente a Mattino5 si parla di gossip estivi, di coppie che si sono lasciate, ritrovate o che hanno annunciato matrimoni o figli e come si può farlo senza iniziare dal triangolo estivo che ci ha tenuto tutti con il fiato sospeso? Naturalmente stiamo parlando di Belen Rodriguez, Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi. Tutto è stato liquidato solo come un gossip estivo e con un niente di vero, soprattutto dai tre protagonisti, ma i riflettori su di loro di certo non si sono spenti. In studio da Federica Panicucci sono presenti due paparazzi, Alex Fiumara e Maurizio Sorge. Entrambi sono convinti che non ci sia niente di provato sul famoso triangolo e, in particolare, il primo rilancia: “Su Belen si fa sempre un gran parlare, come ne parli tira tantissimo, trovo sbagliato mettere insieme un flirt con la Marcuzzi e Stefano quando non c’era nulla di provato. Noi lavoriamo con le fotografie ma..”.

BELEN RODRIGUEZ E GIANMARIA ANTINOLFI INSIEME SOLO PER BUSINESS?

Altro punto su cui i due paparazzi si trovano concordi è la questione flirt con Gianmaria Antinolfi. Secondo i due paparazzi sembra che si sia trattato solo di un’operazione commerciale pensata dall’imprenditore e che in questo frangente Belen Rodriguez sia la vittima. Alex Fiumara spiega: “Un’operazione commerciale, da quello che so io quella con l’imprenditore napoletano è solo un’operazione commerciale. Da quello che so io il loro flirt era un’operazione commerciale a sua opera, lui l’ha usata per pubblicità”. Rilancia poi con più precisione Maurizio Sorge: “Questa storia qua la so anche io tant’è vero che lei ha partecipato ad una festa del ristorante di questo imprenditore. Il bacio sembra rubato da lui a lei e non un vero e proprio bacio d’amore. Siccome è durato davvero pochissimo, tutte queste cose che si dicono hanno un valore adesso. Una donna come Belen non si può mettere a fare queste cosette qua, secondo me era solo promozione al ristorante poi se c’è stato un flirt non lo so”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA