Belen Rodriguez, Marcuzzi e De Martino/ Tutto una montatura? Il gossip continua ma…

L’estate 2020, per intenderci quella ai tempi del Covid-19, ha il suo primo grande scoop con il trio Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. La bomba è oramai scoppiata da diversi giorni: il primo a lanciarla è stato Dagospia e poi si sono susseguiti i settimanali Chi, Gente, Oggi e tanti altri. Il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi ai danni della ex moglie Belen Rodriguez è arrivato in prima pagina anche sul Corriere della Sera trattato da Candida Morvillo che scrive: “un tempo, serviva la foto inequivocabile del bacio o almeno quella di lui e lei che entrano ed escono dallo stesso portone”. La prova del bacio non c’è, è innegabile, come non ci sarebbero altre prove come quella dell’iPad poi smentita dalla stessa showgirl argentina. Tutto questo ha spinto l’acclarato Corriere della Sera a spingersi oltre ipotizzando che dietro questo “triangolo amoroso” possa esserci qualcosa di più. “Belen, Marcuzzi e l’altro. Gossip o spot?” è il titolo del pezzo di Candida Morvillo che, giustamente, lancia un’ipotesi finora “sconosciuta”, ossia che dietro questa bomba di gossip possa esserci una bella montatura fatta ad hoc per far notizia.

Belen e Stefano: il flirt con Alessia Marcuzzi è tutto una montatura?

Un’ipotesi che però andrebbe a scontarsi con le repliche immediate dei protagonisti: in primis Stefano De Martino che su Instagram Stories ha smentito categoricamente la notizia dicendo “ci stiamo facendo delle grandi risate”. Senza dimenticare le parole di Belen che ha scelto ancora una volta Instagram per dire la sua versione dei fatti: “solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci, perché trovo di cattivo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni”. L’unica a non rilasciare alcuna dichiarazione è stata Alessia Marcuzzi che in questi giorni ha scelto Positano come meta delle sue vacanze estive con il marito Paolo Calabresi Marconi smentendo così le parole di una crisi di matrimonio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA