Maurizio Tassani a The Voice Senior 2023/ “Mi diagnosticarono l’adenocarcinoma, con la malattia scoprii che…”

Maurizio Tassani a The Voice Senior 2023: chi è il concorrente

È toccante la storia di Maurizio Tassani, uno dei concorrenti di The Voice Senior 2023. Si esibisce nel corso della quinta puntata dello show, che sta ormai per giungere alla semifinale, ma prima racconta il suo passato e come la malattia l’abbia portato a capire il suo grande amore per la musica.

The Voice Senior 2023, 5a puntata

Maurizio ha 63 anni, è un istruttore ed ex bodybuilder e oggi insegna ai ragazzi. Rivela però di aver vissuto un momento buio: “Nel 1992 mi diagnosticarono l’adenocarcinoma. – racconta, spiegando di aver scoperto durante la riabilitazione di avere una voce per cantare – Fu un foniatra a dirmi, mentre facevo i vocalizzi, che avevo una voce gentile. Ed è stata questa cosa a farmi andare avanti. Sul palco di The Voice voglio che la gente capisca che il mondo è bello, anche attraverso una canzone.”

THE VOICE SENIOR 2023, 4A PUNTATA

Maurizio Tassani a The Voice Senior 2023: il casting va male…

La riabilitazione è stata favorevole anche in un altro senso, racconta Maurizio: “Durante la mia permanenza in ospedale, Enrica, mia moglie, veniva a trovare un suo parente e lì ci incontrammo e innamorammo”. Sale allora sul palco di The Voice Senior 2023 con una canzone molto complicata, Caruso, ma le cose non vanno come lui sperava. Nessuno dei coach infatti si gira per lui: il suo percorso a The Voice Senior si conclude dunque sul nascere.

