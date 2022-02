Maurizio Zamparini, come è morto/ L’addio dopo la perdita del figlio e la peritonite

E’ morto Maurizio Zamparini, compianto presidente di calcio, ex Palermo. Si è spento nella notte appena passata, alle ore 2:00 di oggi, martedì 1 febbraio 2022, presso la clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove lo stesso si trovava ricoverato da qualche giorno a questa parte. Maurizio Zamparini era stato ricoverato lo scorso dicembre, attorno a Natale, per una grave peritonite che lo aveva portato ad un intervento chirurgico d’urgenza presso l’ospedale di Udine. Qualche giorno dopo era tornato a casa, ma le sue condizioni fisiche non erano migliorate come si sperava e di conseguenza si era optato per un nuovo ricovero, fino al decesso avvenuto appunto nelle scorse ore.

Maurizio Zamparini aveva 80 anni (ne avrebbe compiuti 81 il prossimo mese di giugno), era nato a Sevegliano del Friuli, ed è stato uno dei grandi protagonisti degli ultimi 20 anni del calcio professionistico. Sanguigno e senza peli sulla lingua, Zamparini ha saputo fare grandi alcune realtà “di provincia”, come ad esempio il Venezia e il Palermo, grazie ad acquisti di talenti rivelatisi poi dei giocatori di livello assoluto. Si pensi ad esempio, giusto per fare qualche nome, a Edinson Cavani, ma anche a Dybala, e Javier Pastore, quest’ultimo il primo acquisto dell’era milionaria del Paris Saint Germain.

MAURIZIO ZAMPARINI, COME E’ MORTO? GLI ANNI D’ORO A PALERMO POI IL DECLINO

Sotto la guida di Maurizio Zamparini la società rosanero era divenuta una squadra di livello assoluto, e dopo aver conquistato la promozione in Serie A che mancava da trent’anni dalle parti del Barbera, aveva raggiunto la qualificazione alla Coppa Uefa e poi all’Europa League, dando del filo da torcere a tutte le big del nostro campionato.

Dopo gli anni d’oro, purtroppo, era iniziato un lento declino, ricorda oggi il quotidiano Repubblica nella sua versione online, anche per vie di alcune vicende giudiziarie che avevano portato addirittura all’arresto dello stesso Maurizio Zamparini, e poi al fallimento della società palermitana, ripartita dalla Serie D. Nei mesi scorsi l’ex presidente del Palermo aveva subito la dolorosissima perdita del figlio Armando, trovato senza vita nella sua abitazione di Londra: un lutto che probabilmente ha segnato ulteriormente le condizioni fisiche già non eccelse dello stesso.

