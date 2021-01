Mauro Bellugi/ L’ex Inter rivela: “Moratti si è offerto per pagarmi le protesi”

MARIO BELLUGI: MORATTI SI OFFERTO DI PAGARMI LE PROTESI

Torna sulle prime pagine della cronaca Mauro Bellugi, ex giocatore dell’Inter che solo pochi giorni fa ha confessato di aver subito l’amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del covid 19. L’ex della Benamata, in collegamento dall’ospedale di Niguarda di Milano, infatti è intervento alla trasmissione tv Tiki Taka – La Repubblica del pallone, dove ha raccontato con grande forza e spirito, il dramma che lo ha colpito in questi mesi, rivelando anche un gesto da cuor d’oro di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter. Bellugi nel corso della trasmissione ha infatti affermato che lo stesso Moratti si sarebbe offerto di pagare le spese mediche che sta affrontando, comprese le protesi per le gambe, amputate. L’ex calciatore ha infatti detto: “Moratti vuole sostenere tutte le spese mediche? E’ vero. Perchè mi ritiene uno di famiglia, conosco la moglie, suo figlio e quando giocavo all’Inter c’era suo papà Angelo che mi regalò anche una villa a Stintino dopo avermi fatto firmare il contratto”.

MAURO BELLUGI: COVID CON ME ESAGERATO, ORA IL MIO IDOLO E’ ZANARDI

Nel corso della lunga intervista concessa a Tiki Taka, Bellugi, oltre a raccontare il gran gesto dell’ex presidente nerazzurro Moratti, ha poi voluto raccontare con gran coraggio la sua drammatica esperienza con il coronavirus. L’ex Inter ha infatti raccontato: “ Il Covid con me è stato esagerato perchè si è unito a una malattia del sangue che avevo già. All’improvviso mi sono ritrovato le gambe nere e l’unica soluzione era amputarle. Anche perchè di morire non ci penso nemmeno: ho una moglie, una figlia e un sacco di amici”. E riferendosi alla sua battuta, espressa solo qualche giorno fa sulle gambe di Pistorius, pure Bellugi ha aggiunto: “Quella sulle gambe di Pistorius era una battuta, ma invidio quelle persone che hanno più carattere di me e non mollano mai. Li ammiro tantissimo, infatti il mio idolo è diventato Zanardi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA