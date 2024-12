PRONOSTICO LAZIO INTER, PARLA EUGENIO FASCETTI (ESCLUSIVA)

Match d’alta classifica lunedì sera allo stadio Olimpico nel bel posticipo di campionato Lazio Inter: 31 punti sia per la formazione di Marco Baroni che per quella di Simone Inzaghi, con la Lazio che nell’ultimo turno di campionato ha superato il Napoli in trasferta, già battuto in casa in Coppa Italia. L’Inter dopo il bel successo col Parma a San Siro ha perso col Bayer Leverkusen in Germania 1-0. Il primo gol subito non pregiudica la qualificazione in Champions League, anche tra le migliori 8. Un incontro quindi che si annuncia molto interessante, molto equilibrato e imprevedibile, magari giocato sul contropiede che Lazio e Inter sanno utilizzare con grande efficacia. Per il pronostico Lazio Inter abbiamo sentito Eugenio Fascetti, ex allenatore biancoceleste, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo al Via del Mare, si gioca! (15 dicembre 2024)

Nel suo pronostico Lazio Inter, che partita sarà? Una partita complicata con una Lazio in un ottimo momento di forma che potrebbe anche mettere in difficoltà l’Inter.

Come pensa che giocherà la Lazio, che atteggiamento tattico userà contro l’Inter, pressing e gioco in velocità? Credo che tutte le due squadre cercheranno di giocare in contropiede e questo sarà un po’ il tema tattico della partita.

Diretta/ Lecce Monza (risultato 0-0) streaming video tv: rivoluzione Giampaolo, via! (15 dicembre 2024)

Come giudica Baroni alla sua prima esperienza con una big? Sta facendo bene, ha fatto la gavetta come allenatore e alla sua prima apparizione con una big a Roma con la Lazio sta confermando tutto il suo valore.

Solo battuta d’arresto quella contro il Bayer Leverkusen in Champions, rivedremo una grande Inter? L’Inter quest’anno non mi sta piacendo tantissimo, non si sta esprimendo a un grande livello. E poi non capisco perché contro il Bayer si sia fatto turnover, bisogna sempre mettere in campo la formazione migliore.

Mkhitaryan ispiratore del gioco nerazzurro anche all’Olimpico? Mkhitaryan sta giocando bene, sta dando un contributo importante all’Inter. Anche se la sua età non è più così giovane sta facendo veramente bene. Il giocatore armeno sta confermando di essere un vero ispiratore del gioco, del centrocampo nerazzurro.

Probabili formazioni Como Roma/ Quote: Belotti oppure Cutrone? (Serie A, 15 dicembre 2024)

Pedro o Lautaro Martinez, chi vincerà la sfida degli attaccanti? Sono tutti e due attaccanti molto forti in grado sempre di risolvere sempre la partita delle loro squadre con le loro giocate, di essere sempre determinanti.

Il suo pronostico Lazio Inter? Partita equilibrata ma credo che la Lazio possa farcela e portare a casa la vittoria. (Franco Vittadini)