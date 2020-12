Mauro Bellugi, gambe amputate dopo il Covid/ “Ora prenderò le protesi di Pistorius”

Dramma per Mauro Bellugi: subita l’amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid-19. A darne annuncio è stato lo stesso ex calciatore di Inter e Bologna nell’intervista rilasciata a Luca Serafini per il sito Altro Pensiero. L’ex difensore aveva già dei problemi ad entrambe le gambe e, come spiegato dal diretto interessato, si è resa necessaria l’amputazione perché ormai da tempo rappresentavano un punto debole.

«Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Moenchengladbach», ha spiegato Mauro Bellugi al collega Serafini. L’ex calciatore, negli ultimi tempi opinionista televisivo, ha spiegato di essere stato ricoverato in ospedale il 4 novembre perché positivo al Covid-19 e le sue condizioni di salute si sono aggravate esponenzialmente con il passare dei giorni. Fino, come dicevamo, all’amputazione degli arti inferiori.

MAURO BELLUGI, AMPUTATE LE GAMBE DOPO IL COVID

Nonostante il dramma affrontato, Mauro Bellugi non si è perso d’animo ed ha avuto modo di scherzarci sopra: l’ex calciatore ha affermato di essere già pronto a prendere delle protesi. «Prenderò quelle di Pistorius, così nei corridoi degli studi televisivi ti sorpasserò», l’ironia del 70enne.

Luca Serafini ha voluto destinare un messaggio all’amico: «Forza Mauro, rialzati. Riprenderemo a camminare insieme per andare infine a sederci a un tavolo, in uno studio tv o in un ristorante, per continuare ad ascoltarti. Per continuare ad averti vicino, nella tua vita normale. E sarai il primo a scherzarci su, come in questi giorni, facendo forza agli altri e non viceversa come ci saremmo aspettati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA