Mauro Colagreco, chi è/ Lo chef argentino: 3 stelle Michelin per il suo Mirazur

Mauro Colagreco, chi è lo chef del Mirazur

Lo chef Mauro Colagreco sarà ospite dell’undicesima puntata di MasterChef Italia 12, in onda questa sera giovedì 23 febbraio su Sky Uno. Argentino di La Plata, classe 1976, di origini italiane, Colagreco inizia a formarsi nel Colegio de gastronomia Gato Dumas a Bueons Aires. Nel 2001 vola in Francia dove lavora per Bernard Loiseau a Chamalières, nel cuore della Francia tra Limoges e Lione.

Jeong Kwan, chi è/ Monaca buddista e chef coreana: "Cucinare è una creazione"

Successivamente si trasferisce alla corte di Alain Passard all’Arpege, per due anni e mezzo: “Da Passard ho imparato a fare un tipo di cucina completamente diverso da quello che avevo sempre fatto. Un approccio ai vegetali mai visto: due volte a settimana, nel mezzo di Parigi, ci arrivavano verdure freschissime dagli orti di proprietà. Era un 3 stelle Michelin dalla fortissima carica umana”, ha detto Colagreco, come riporta Identià Golose.

MasterChef Italia 12, 11a puntata/ Diretta, ospiti: Mauro Colagreco e Jeong Kwan

Mauro Colagreco: 3 stelle Michelin

Nel 2006 Mauro Colagreco comincia l’avventura in proprio, in un edificio anni 50 di Mentone, il Mirazur, con una vista panoramica sul Mediterraneo. In meno di un anno, ottiene la sua prima stella Michelin. La seconda stelle arriva la seconda stella e nel 2019 la terza. “Noi cuochi dovremmo trascorrere molto più tempo fuori dalle nostre cucine, per seguire l’origine dei prodotti che utilizziamo. Mi vedo bene come un giardiniere, cui piace indossare la giacca da chef”, ha detto lo chef a Report Gorumet. Da anni Colagreco è nella top 10 della World’s 50Best globale (e la vetta assoluta nel 2019) ed è stato nominato Chevalier des arts et des lettres, di Grand Chef Relais & Châteaux. Lo chef argentino ha aperto altri locali oltre al Mirazuer: Unico a Shanghai e Le Siècle a Nanchino, Brasserie Grandcoeur a Parigi, Carne Hamburgesas a Buenos Aires e nella nativa La Plata.

LEGGI ANCHE:

MASTERCHEF ITALIA 12, 10A PUNTATA/ Diretta, eliminati Francesco-Lavinia: Mattia salvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA