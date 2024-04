Mauro Corona a Verissimo: “Mio padre era brutale”/ Frecciata a Bianca Berlinguer: “Mette irritazione”

Mauro Corona spiazza a Verissimo: “Con i miei figli ho fatto in modo di non essere come mio padre”

L’ultimo ospite della puntata di oggi di Verissimo è stato Mauro Corona, lo scrittore e presenza fissa nei programmi di Bianca Berlinguer ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin. È intervenuto in collegamento insieme alla figlia Marianna ed ha rivelato non solo che rapporto ha con la figlia ma soprattutto che tipo di educazione ha ricevuto dal suo di padre che ha definito ‘ brutale’.

Nel dettaglio, infatti, Mauro Corona ha rivelato: “Ho cercato di essere un papà diverso dal mio, quindi molto affetto, molta comprensione, li facevo scolpire, li portavo a scalere gli ho insegnato a fare l’orto a scalare con estrema dolcezza, tutto quello che mio padre non ha fatto nei mie confronti. L’educazione brutale di mio papà ha fatto in modo che io non fossi come lui. Devo dire grazie alla sua brutalità”

Durante l’intervista Marianna Corona, figlia di Mauro, ha parlato della sua malattia: “Mentre stavo scalando c’è stato un blocco, non riuscivo più a procedere, ad andare avanti.” L’opinionista di È sempre CartaBianca ha confessato: “Sembra la vita si sia accorta che mi stava dando troppo ed ha cominciato a togliere mi ha tolto l’anima dei miei figli e qui mi è crollato tutto. Ma da ogni dramma può esserci una scintilla.”

Infine, durante le battute finali dell’intervista a Verissimo, Mauro Corona ha lanciato una frecciata a Bianca Berlinguer elogiando Silvia Toffanin: “Grazie di questa dolcezza nel fare le domande, invece la Bianchina a volte mi mette in irritazione. Lei ha una dolcezza ed una quiete espressiva che mi mette a mio agio” “Bianca è una santa diciamo perché la deve gestire e non è proprio facile” ha immediatamente replicato Silvia Toffanin prendendo le difese della conduttrice di È sempre CartaBianca

