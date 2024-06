Perché Prima di domani su Rete 4 non va più in onda?/ Mediaset ferma Bianca Berlinguer: il motivo

Bianca Berlinguer si ferma con Prima di domani: ecco perché

Con l’arrivo della stagione estiva cambiano inevitabilmente anche i Palinsesti televisivi. È così anche per Mediaset e, più nello specifico per Rete 4, che nelle prossime settimane vedrà molte novità e ‘assenze’ nella sua consueta programmazione. Alcune trasmissioni e conduttori vanno infatti in ferie, come accade a Bianca Berlinguer e lo show Prima di domani, il noto talk dell’access prime time. Chi infatti si aspettava di vedere un nuovo appuntamento con la giornalista passata, lo scorso anno, da Rai a Mediaset rimarrà deluso, perché Bianca Berlinguer ha salutato il suo pubblico nella puntata di venerdì 21 giugno.

Il talk preserale di Rete 4, quindi, chiude i battenti per l’estate, lasciando il posto a Stasera Italia. A partire da domani, lo spazio dunque lasciato vacante dalla trasmissione verrà occupato da un nuovo programma di approfondimento di prima serata, 4 di sera, condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti.

Bianca Berlinguer in pausa estiva: tornerà in autunno?

Bianca Berlinguer, dunque, si ferma ma soltanto per l’estate. La conduttrice tornerà in onda su Rete 4 in autunno, in quanto è stata riconfermata per la prossima stagione del canale, pur non avendo raccolto grandi consensi in quanto ad ascolti. Prima di domani ha infatti registrato uno share intorno al 3%, aumentando di un punto soltanto nelle ultime puntate. Un risultato, dunque, non del tutto soddisfacente per Mediaset.

Solo poco prima di iniziare la nuova sfida televisiva su Rete 4, Bianca Berlinguer, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ammetteva di essere preoccupata: “Molto, ma posso contare su una grande squadra, affiatata e appassionata, quella che è venuta con me dalla Rai e quella che ho trovato qui. – le sue parole – A partire dai tecnici dello studio fino al parrucchiere e al truccatore, tutte persone preziose per realizzare un clima di equilibrio e di tranquillità”.











