Mauro Corona: bacio con bionda a Firenze/ Tradisce la moglie (e “Bianchina”) ?

Mauro Corona in giro per Firenze mentre bacia una bionda? Questo, almeno, è ciò che sembra evincersi dalla foto pubblicata sul nuovo numero di “Chi”. Il settimanale di Alfonso Signorini ha infatti immortalato l’istrionico opinionista di Carta Bianca, il talk show di approfondimento politico in onda su Rai Tre ogni martedì sera, in compagnia di quella che si potrebbe definire “un’amica” soltanto volendo concedere il beneficio del dubbio al difensore del corpo forestale più famoso d’Italia. Nelle foto pubblicate in esclusiva dalla rivista di gossip si vede Corona cingere la donna, sorridente al suo fianco, con un braccio sulle spalle, nel classico atteggiamento che caratterizza due fidanzati a passaggio (o in alternativa, lo ribadiamo, due amici molto intimi). Tutto (quasi) normale se non fosse per la foto in cui Corona sembra proprio scambiarsi un bacio con la donna.

MAURO CORONA BACIA BIONDA A FIRENZE

Non siamo in grado di dire se le labbra di Corona e quelle della donna insieme a lui si sfiorino: non sarebbe la prima volta che una fotografia immortala l’attimo in cui due volti si incrociano nel mezzo nell’atto di salutarsi invece con due baci sulle guance. Quel che è certo, però, stando alle anticipazioni di “Chi”, è l’elevato livello di complicità tra i due in giro per Firenze. Chissà cosa ne penserà la moglie di Mauro Corona! Sì, perché l’opinionista è sposato e ha quattro figli. Probabile che le cose in famiglia siano state messe in chiaro da tempo. In un’intervista, infatti, Corona disse:”Tradisco mia moglie perché la fedeltà è superata”. Curioso sarà vedere anche se Bianca Berlinguer affronterà l’argomento in puntata: in effetti una eventuale sortita di “Bianchina” potrebbe prestare il fianco all’umorismo di Corona, pronto ad additarla come troppo gelosa…

