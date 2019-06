Mauro Corona beve birra a Cartabianca/ Video, Bianca Berlinguer: “Un maleducato!”

Non è la prima volta che assistiamo agli show di Mauro Corona e, forse, non sarà nemmeno l’ultima. Lui è l’ospite fisso di Bianca Berlinguer a Cartabianca e, nonostante tutto, in ogni puntata i due si punzecchiano al limite delle offese. Quando non è la conduttrice a finire nel mirino di Mauro Corona, ci sono gli ospiti ma non ieri sera. Nella nuova puntata di Cartabianca, Mauro Corona si è spinto un po’ in là alzando il gomito, nel vero senso della parola. Proprio ieri sera i due si sono regalati al pubblico con un altro siparietto che questa volta ha avuto un epilogo un po’ “violento” visto che la conduttrice ha chiuso il collegamento che si interrompe anzitempo. Ancora una volta Mauro Corona si infuria proprio parlando del Corpo Forestale, così come ha fatto in passato. Clicca qui per vedere il video del momento.

LO SCONTRO IN TV TRA BIRRA, VINO E CORPO FORESTALE

I suoi appelli per ripristinare il Corpo, assorbito dai Carabinieri, lo hanno spinto oltre ieri sera tanto che, rivolgendosi a Bianca Berlinguer a Cartabianca accusa: “Io so che qualcuno le ha detto di non farmi parlare; o mi fa parlare o me ne vado, mi sono rotto le palle. Ma lei crede davvero che a me dicono se lei può parlare della Forestale oppure no? Nessuno si preoccupa eh…”. Bianca Berlinguer come al solito ha risposto a tono: “Lei porta solo i problemi della Forestale, ma sa quanti altri problemi ci sono in Italia?” e questo ha fatto infuriare lo scrittore che, per tutta risposta, ha pensato bene di tirare fuori la sua bella bottiglia di birra e bere punzecchiando anche un’altra conduttrice Rai (sembra Mara Venier)“una signora della Rai ha bevuto del vino in diretta”. La risposta non piace alla conduttrice che affronta Mauro Corona e chiude il collegamento: “Non mi è piaciuto affatto che si sia messo a bere in diretta, né il suo comportamento. E’ stato molto maleducato”. Siamo sicuri che nella prossima puntata non lo troveremo?

