Mauro Corona/ “Bianca Berlinguer mi ha epurato da Cartabianca, le chiedo scusa”

L’addio di Mauro Corona a Cartabianca di Bianca Berlinguer è ormai cosa accertata e, a distanza di qualche giorno, lo scrittore e alpinista ha voluto chiarire la vicenda definitivamente. Lo ha fatto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove come prima cosa ha chiesto scusa a tutti. “Bianca Berlinguer e Cartabianca? Le voglio bene, le chiedo scusa in pubblico, a lei e agli italiani, se ho offeso qualcuno col mio linguaggio. – ha ammesso Corona – Sono disponibile ad andare all’ultima puntata della trasmissione, per chieder scusa a lei e agli italiani”. Ma cosa ha scaturito questa rottura con la conduttrice? Corona ammette “Ho rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano, Bianca Berlinguer se l’è presa per quello che ho detto e ha pensato bene di epurarmi.” Una conclusione che non è quella che lo scrittore avrebbe voluto. Anzi, dichiara “Mi sarebbe piaciuto fare le ultime due puntate, chiedendo scusa per le mie intemperanze. E comunque auguro alla trasmissione di andare avanti e bene, non ho rancori di nessun tipo. Mi è dispiaciuto molto di questo gesto che definisco di epurazione”.

MAURO CORONA: “HO SENTITO BIANCA BERLINGUER AL TELEFONO E…”

Anche Mauro Corona ha però qualcosa di cui lamentarsi. Svela, infatti, che avrebbe voluto un ruolo diverso: “Avrei voluto esser utilizzato per raccontare i problemi della povera gente, della montagna, dei paesi che muoiono, la mia figura mi pareva più adatta a certi temi. E’ vero che la ‘Bianchina’ mi ha lasciato parlare ma non fino in fondo”. E dopo quanto accaduto, lo scrittore ammette di aver avuto comunque modo di risentire la Berlinguer: “Ieri lei ha provato a chiamarmi – ha detto Corona a Un Giorno da Pecora – e io le ho risposto una prima volta, un po’ arrabbiato, e le ho detto che aveva già chiarito martedì scorso. Poi mi ha richiamato e non le ho risposto”. Non nega che adesso gli piacerebbe tornare in trasmissione solo per presenziare alla chiusura stagionale.

