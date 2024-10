Mauro Corona sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma che andrà in onda sabato 12 Ottobre. L’uomo, uno scrittore con mille passioni e una grande cultura, ha quattro figli: Martina, Melissa, Matteo e Marianna. Andiamo a conoscere meglio chi sono i figli di Mauro Corona e cosa fanno nella loro vita.

Nel corso della propria vita Corona ha provato a tenere lontano dalle telecamere la relazione con i propri figli. A loro ha trasmesso alcune delle sue passioni, come quella per la montagna o come quella per la scrittura ed alcuni di loro hanno provato a seguire in tutto e per tutto gli interessi del proprio padre. Andiamo a conoscere man mano i figli di Mauro:

Marianna Corona è appassionata di yoga e negli anni è diventata insegnante in questa disciplina. Vive a Erto, piccolo paese delle Dolomiti friulane e – come il padre – coltiva una grande passione per le montagne. Nel 2017 ha dovuto affrontare un tumore al colon e – al Corriere della Sera – fu lei stessa a raccontare il suo difficile trauma: “Ne sono uscita pian piano, noi montanari sentiamo di come bisogna essere duri e forti, è come un insegnamento per noi”. Personaggi molto forti come il padre, e anche Marianna è sempre apparsa molto decisa.

Figli di Mauro Corona: la malattia di Marianna, la passione per la montagna di Matteo

Riguardo la malattia della figlia fu lo stesso Mauro a commentare in questo modo: “La vita mi ha dato tanto, forse troppo e quindi ha iniziato a togliermi delle cose”. Il secondo figlio di Mauro è Matteo Corona, anch’egli (come Marianna) molto legato alla montagna e alla sua Erto e con un grande amore per i monti. Una personalità libera e che si definisce un ragazzo normale e molto tranquillo.

Matteo Corona si è diplomato all’Accademia delle Belli arti di Venezia, anch’egli ha deciso di dedicarsi alla scrittura e ha già presentato il suo primo libro, chiamato ‘Nelle mani dell’Uomo Corvo”, una sorta di romanzo. Per le altre due figlie, Melissa e Martina, non si hanno tante informazioni e sappiamo che conducono una vita lontana dai riflettori e molto attente alla propria privacy. Ci sono poche foto di entrambe sul web, una fu proprio papà Mauro a pubblicarla e risaliva addirittura al 2010.

Di loro si sa pochissimo, dagli scatti sembrano ragazze molto forti e anche loro – visto le foto – sembrano molto legate alla montagna. Riguardo la loro vita privata, si sa praticamente nulla, anche sui social, e mantengono il più stretto riserbo. Conoscendo il padre parliamo di donne molto ambiziose e alla ricerca dell’inseguire le proprie passioni, stavolta totalmente fuori dal mondo dello spettacolo.