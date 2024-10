Mauro Corona sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv che andrà in onda sabato 12 Ottobre 2024. Una vita turbolenta e tante passioni per Mauro che è stato innamorata della ‘ragioniera comunale’ Francesca per tanti anni e con lei ha condiviso la vita e tre figli. Un rapporto particolare con la storica moglie ed ora Mauro ha una nuova compagna.

Nel corso della sua vita lo scrittore ed alpinista ha avuto un matrimonio ‘aperto’ e ha svelato a più riprese di aver tradito. Parlando qualche anno fa del suo rapporto con Francesca Mauro sottolineò che tradiva e che non si sarebbe di certo infuriato in caso di tradimenti. Un rapporto particolare e i due si sono pian piano allontanati.

Ora il legame con Francesca è comunque abbastanza buono e i figli sono fondamentali ancora di più per tenerli uniti. Mauro è andato avanti e – come mostrato anche in uno scatto del settimanale Chi – ora sta vivendo una nuova vita con una nuova compagna. Il loro legame è molto saldo e ai microfoni di Oggi ha raccontato: “Voglio bene ad una persona”, e un rapporto che li tiene molto uniti.

Rispetto al passato Mauro Corona sempre vuole mantenere una privacy totale sulla nuova compagna sul quale c’è grande riserbo. Una donna che ha cambiato Mauro e lo scrittore ha sottolineato a Oggi: “Grazie a lei mi sono innamorato da vecchio. Ho conosciuto l’eros venerando e non c’è più quell’aggressività della passione di un camoscio a Novembre”, con l’uomo che ammette un rapporto più maturo e meno passionale.

Un Mauro Corona diverso rispetto all’uomo che abbiamo conosciuto in passato, soprattutto per il suo modo di interpretare i legami. Un rapporto aperto totalmente quello con la moglie e ora invece i due vivono in case abbastanza vicine e hanno un buon rapporto, ma sono separati sebbene non abbiano – al momento – ufficializzato la separazione.

Una vita nuova insieme alla nuova compagna e gli scatti che li ritraggono insieme vedono due persone molto innamorate e questa bionda ‘sconosciuta’ che sembra aver cambiato la vita dell’uomo. Mauro Corona ha poi parlato riguardo il suo futuro: “Il futuro è un tempo e in quel tempo dorme l’ignoto”, nessuno sa cosa accadrà e l’unica cosa che sappiamo è che Mauro vuole interpretare una nuova vita. La nuova vita di Mauro Corona, una nuova carriera lavorativa e il rapporto con l’amore che sembra pronto a cambiarlo.