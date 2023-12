Mauro Corona choc contro Chiara Ferragni/ “La gattina ci ha lasciato la zampetta”

Mauro Corona contro Chiara Ferragni

Mauro Corona è stato ospite dell’ultima puntata di “Fuori dal coro” di Mario Giordano dove ha esordito spiegando di aver avuto “il permesso di Bianca Berlinguer”. Nel corso dell’ospitata all’interno di Fuori dal coro, Mauro Corona ha affrontato diversi argomenti tra cui anche il caso Chiara Ferragni, finita al centro della bufera per il caso Balocco. La bufera mediatica intorno a Chiara Ferragni è esplosa prima di Natale e, dopo la pubblicazione del video in cui chiedeva scusa, Chiara Ferragni è scomparsa dai social. Da giorni, infatti, l’imprenditrice digitale non pubblica post su Instagram dove, invece, è recentemente tornato il marito Fedez condividendo video insieme ai figli Leone e Vittoria.

Nonostante il silenzio di Chiara Ferragni, il suo nome continua ad essere al centro delle polemiche e la questione è stata affrontata anche da Mario Giordano all’interno di Fuori dal coro chiedendo anche un’opinione a Mauro Corona.

Le parole di Mauro Corona

Commentando il famoso caso Balocco che ha investito Chiara Ferragni, da giorni in silenzio, Mauro Corona non usa giri di parole e, per esprimere la propria opinione, usa un proverbio abbastanza famoso.

“Come diceva Emilio Fede: ‘Che figura di m…’. C’è un proverbio che dice: ‘Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino’. In questo caso la gattina ci ha lasciato la zampetta”, le parole di Corona.











