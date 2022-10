Mauro Corona: “Giorgia Meloni di un’eleganza unica”/ “Giulia Torelli senza rispetto”

Mauro Corona ha aperto come sempre la puntata di ieri di Cartabianca, il talk show di politica e attualità in onda tutti i martedì sera su Rai Tre, condotto in diretta da Bianca Berlinguer. Come al solito lo scrittore, artista e montanaro ha affrontato varie argomenti caldi, a cominciare dal nuovo governo che sta sorgendo in questi giorni a guida Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d’Italia.

Una settimana fa Mauro Corona si disse convinto che il nuovo esecutivo di centrodestra avrebbe fatto cose buone su taglio delle tasse e pensioni, e ieri è tornato ad elogiare la coalizione, ed in particolare la futura presidente del consiglio: “Giorgia Meloni non ha fatto alcun clamore, è stata di un’eleganza unica. Adesso occorre lasciarle imbastire un programma ma non vorrei essere in lei perché questo è proprio un periodo terrificante per governare”, e del resto come dargli torto fra caro bollette, guerra in ucraina e i soliti problemi che da anni affliggono il nostro Paese.

MAURO CORONA: “NON CREDO PUTIN USI IL NUCLEARE”

Bianca Berlinguer ha quindi incalzato Mauro Corona sul terribile video dell’influencer Giulia Torelli, giovane milanese che sui social ripeteva “basta vecchi”, delusa dal loro voto, per poi scusarsi: “L’influencer che ha detto che gli anziani non dovrebbero votare? Non ha avuto rispetto di chi è invecchiato faticando – è il commento laconico di Mauro Corona – e accudendo figli e nipoti. Questa ragazza si ricordi – il rimprovero dello scultore – che questi vecchi sono stati giovani e avevano meno possibilità di lei”.

Chiusura dedicata alla guerra in Ucraina, ed in particolare al pericolo che Vladimir Putin utilizzi le armi nucleari, cosa tutt’altro che improbabile. Mauro Corona non crede però in un’escalation di tale portata: “Non credo che Putin possa usare le armi nucleari. È un giocatore di poker che bluffa e cerca di spaventare. Ne sono sicuro al 95 per cento, dopodiché c’è un 5 per cento di follia…”.











