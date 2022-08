Mauro Corona “Nuovo governo durerà poco”/ “Prezzi alti, sarà una catastrofe”

E’ iniziata ieri sera la nuova stagione di Cartabianca, talk show di politica e attualità in onda su Rai Tre, condotto da Bianca Berlinguer, e ovviamente non poteva mancare Mauro Corona, alpinista, scrittore e artista, personaggio tv molto amato dal pubblico per via della sua semplicità e genuinità. In apertura della prima puntata della trasmissione, la conduttrice ha incalzato il suo ospite sulle vacanze passate: “Quest’estate – ha raccontato Mauro Corona in diretta televisiva – mi sono divertito a camminare e scalare. Le mie vacanze sono state un lavoro di fatica. Sono andato anche a trovare mia figlia al mare e siccome siamo partiti all’improvviso sono andato con scarponi e calzettoni”.

Un’estate che è stata caratterizzata da un clima torrido, con massime che spesso e volentieri hanno superato i 40 gradi soprattutto durante il mese di luglio. Caldo africano interrotto però da temporali devastanti: “Quest’estate qui c’è stato un temporale distruttivo ogni sera – ha spiegato Mauro Corona – bisogna fare i conti con questi eventi da clima tropicale. Io lo dicevo quindici anni fa e mi prendevano per uno zoticone ridicolo. Dovremmo tornare alla campagna, all’orto e alle galline”.

MAURO CORONA: “STIAMO ANDANDO VERSO LA CATASTROFE”

In conclusione di intervista lo scrittore montanaro si è soffermato sui temi politici, a cominciare dalla caduta del governo Mario Draghi: “Non poteva durare”, spiega Mauro Corona, che poi aggiunge schietto: “Ma non durerà nemmeno il prossimo esecutivo. Saranno pochissimi – sentenzia – gli italiani che andranno a votare”. Secondo l’opinionista di Cartabianca “Stiamo andando verso la catastrofe”, per via di numerosi fattori, a cominciare dal caro vita e dagli stipendi e dalle pensioni troppo bassi: “I prezzi sono sempre più alti ma le paghe e le pensioni sono le stesse. Il gas costa troppo e le aziende rischiano”. Come dargli torto…

