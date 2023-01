Mauro Corona spiazza Bianca Berlinguer/ “Messina Denaro? Complimenti alla Meloni”

Mauro Corona è stato ospite ieri sera del programma di RaiTre, Cartabianca, come di consueto. Tanti gli argomenti trattati dallo scrittore della montagna e scultore, a cominciare ovviamente dalla cattura del super latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro: “È stato arrestato Matteo Messina Denaro. Che senso ha avuto la sua esistenza? La vita ha presentato il conto a una persona che ha fatto tanto male. Con tutte le morti che ha causato avrebbe potuto riempire un cimitero”. A quel punto Mauro Corona ha aggiunto: “Mi ha colpito molto una cosa. Arriva il governo Meloni e zac…lo catturano”.

La conduttrice, Bianca Berlinguer, forse temendo che il suo ospite si riferisse a dei complotti imprecisati, ha cercato in qualche modo di interromperlo, ma il montanaro ha spiazzato la sua Bianchina spiegando in diretta televisiva: “No no, non intendo quello. Io voglio fare un enorme plauso a Giorgia Meloni. Voglio fare i miei complimenti alla Meloni, sono serissimo”.

MAURO CORONA: “SINISTRA TORNI PORTA A PORTA”

Si parla poi di politica, e Mauro Corona è tornato a consigliare la sua personale ricetta al Partito Democratico e in generale alla sinistra italiana, alla luce della perdita di terreno negli ultimi tempi in favore dei partiti di centrodestra: “La sinistra deve tornare porta a porta nelle case e nelle fabbriche. Lottare contro le delocalizzazioni e aiutare le persone. Eleggere un nuovo segretario, senza fare altro, non serve a molto”.

Sullo sciopero dei benzinai invece: “Lo sciopero dei benzinai? Sicuramente ci sono dei motivi se non sono state ridotte le accise ma dobbiamo far lavorare il governo. Purtroppo è aumentato tutto. Io penso che bisognerebbe anche limitare l’uso delle auto”. Infine il curioso caso di una lettera d’amore ritrovata in una bottiglia restituita dal mare, a cui Mauro Corona ha replicato, da poeta qual è: “Le lettere d’amore le scrivo con gli occhi, guardando la persona che amo”.

