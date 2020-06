Mauro Coruzzi “Avrei voluto un figlio”/ “Non facile colmare i buchi della solitudine”

Pubblicità

Mauro Coruzzi, giornalista conosciuto anche con il nome di Platinette, suo storici personaggio, è stato ospite come ogni giorno della trasmissione di Rai Uno, ItaliaSì. Durante la puntata odierna c’è stato un collegamento con una coppia che ha avuto da pochi giorni un bambino, che però i nonni non hanno ancora visto causa il lockdown. Dopo un commento sulla questione, Marco Liorni ha captato un po’ di nostalgia nelle parole di Coruzzi, e questi ha confermato: “Mi sarebbe piaciuto avere un figlio – dice Coruzzi – mi sarebbe piaciuto avere qualcuno a cui pensare e di cui preoccuparmi. Quando si cerca la strada della solitudine – ha proseguito – non è sempre facile coprire i buchi con altre persone. se anche l’avessi desiderato un figlio, non sarei stato capace di stargli dietro tanto è grosso il mio egoismo, quindi quei genitori che vedo sanno che il loro destino sarà quello di accudire il proprio figlio. Bisogna essere onesti con se stessi – ha concluso – se non si è grado di accudire un bambino è meglio andare cauti con i figli”.

MAURO CORUZZI E LA CADUTA SULLA CICLETTE

Mauro Coruzzi ha raccontato di essere caduto mentre stava facendo un esercizio con la cyclette in casa “Oggi è la giornata mondiale della bicicletta – ha raccontato – e niente, mentre mi stavo allenando ho messo male il piede, l’ho infilato fra il pedale e la cyclette e sono caduto, ma sto bene sono qui”. Solo un piccolo spavento quindi per Platinette, che si sta tenendo in forma in questi mesi di lockdown in cui siamo stati costretti a rimanere in casa e a svolgere poca attività fisica, se non appunto quella casalinga. Maurizio Coruzzi forma insieme a Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo ed Elena Santarelli, il parterre di opinionisti del programma di Rai Uno, in onda tutte le mattine dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per tutta l’estate, dopo la conclusione di Storie Italiane di Eleonora Daniele, che tornerà invece il prossimo settembre.



