Mauro Coruzzi, gaffe a La Volta Buona: “Monica Setta sembra Platinette”/ Choc in studio: “È body shaming!”

Mauro Coruzzi fa una gaffe su Monica Setta a La Volta Buona: Caterina Balivo sconvolta!

Mauro Coruzzi è stato il protagonista di una gaffe che sta facendo discutere, durante la sua ospitata a La Volta Buona. Il conduttore radiofonico si è sottoposto all’intervista ‘tritatutto’ di Caterina Balivo, nella quale c’è da fare una scelta su due foto che rappresentano volti noti o immagini importanti nella vita dell’intervistato per qualche motivo. Quando allora la conduttrice ha posto a Coruzzi la sua immagine nei panni del suo alter ego Platinette, lui si è lasciato andare ad un commenti che ha chiamato in causa Monica Setta.

La conduttrice e giornalista, solo pochi minuti prima, era stata tra gli opinionisti di Caterina Balivo per parlare di attualità. Mauro Coruzzi, con la sua foto nei panni di Platinette tra le mani, ha quindi esordito: “Questa sembra una delle tue ospiti di prima… la giornalista…”

Mauro Coruzzi ‘ci ricasca’ dopo la gaffe commessa a ItaliaSì

Il riferimento è parso dunque chiaro a tutti, al punto che Caterina Balivo, sbigottita, ha esclamato: “Monica Setta? Ma sei pazzo! Ma come ti permetti!“ Poi ha aggiunto: “Ma lei è diversa, magra…” Al che, Mauro Coruzzi ha replicato: “Beh, magra…”, facendo intendere, dunque, che non lo sia. “Ma sì, è dimagrita tanto!” ha però risposto la conduttrice. “È body shaming!” ha allora urlato, Coruzzi, cercando di fare ironia sulla gaffe appena commessa. E mentre la conduttrice chiedeva a Monica Setta di fare il suo ritorno in studio per affrontare Coruzzi, Alessia Merz – tra gli ospiti di oggi – ha detto allo speaker: “Qui sei insalvabile!”

D’altronde, solo qualche settimana fa, Mauro Coruzzi finiva nel mirino della polemica proprio per aver fatto body shaming a ItaliaSì. Errore da lui stesso commentato anche a La Volta Buona: “Mi è scappato un commento un po’ pepato a Italia Sì e mi sono scusato.”











