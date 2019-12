Mauro Graiani, marito Milena Miconi/ Con le figlie Sofia e Agnese: “Le mie donne”

Mauro Graiani è marito di Milena Miconi da pochi mesi, ma è al suo fianco da una vita. I due si sono infatti sposati dopo aver trascorso insieme 17 anni di vita e aver avuto due figlie, Sofia che ha 15 anni, e Agnese che invece ne ha 8. «Le mie donne». La coppia, convolata a nozze alle Terme di Caracalla prima di festeggiare nella villa di Vejo, ha pensato ad una cerimonia sobria ed elegante, del resto così è sempre stata la loro relazione. Mauro Graiani è infatti rimasto sempre lontano dai riflettori, del resto è abituato a restare dietro le quinte. È infatti un noto regista e sceneggiatore: ad esempio, ha scritto molti episodi della fiction Don Matteo. Diplomato in sceneggiatura e regia all’Istituto Europeo di Cinema e Teatro, ha creato il soggetto “Gente di Mare” che poi è stato trasmesso col titolo “Police Maritime”. È suo anche il soggetto della serie “Ho sposato uno sbirro”, “Che Dio ci aiuti” e la miniserie “K2 la montagna degli italiani”.

MAURO GRAIANI, MARITO DI MILENA MICONI: LE DONNE DELLA SUA VITA

Mauro Graiani ha lavorato molto anche in campo pubblicitario, invece per il cinema ha scritto “Poli Opposti” di Max Croci con Luca Argentero, “Mio Papà” di Giulio Base con Giorgio Pasotti e Donatella Finocchiaro, “La strada di Paolo”, “Copperman” e “Tutta un’altra vita”. Invece per il mercato internazionale il marito di Milena Miconi ha sceneggiato “The Elevator”, l’opera prima di Massimo Coglitore. Dal suo profilo Instagram invece si scopre che è un grande appassionato di musica e di sport, segue la Formula 1 ed è tifoso della Ferrari. Inoltre, è molto legato alla cagnolina di famiglia, la piccola Lola. Recentemente sua moglie ha rivelato di essere stata vittima di stalking quando lavorava al Bagaglino, poco dopo l’inizio della loro relazione. Le cose sono cambiate quando la loro storia d’amore è diventata di dominio pubblico: pian piano quell’uomo ha smesso di tormentarla fino a sparire del tutto. Ora i due si godono la loro famiglia. «Come farei senza loro?», scrive Mauro Graiani su Milena Miconi e le figlie Sofia e Agnese.

Visualizza questo post su Instagram Come farei senza queste #donne? Un post condiviso da Mauro graiani (@maurograiani) in data: 8 Mar 2019 alle ore 2:37 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA