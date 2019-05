Milena Miconi e Mauro Graiani si sono sposati/ Foto: “Giornata speciale!”

Milena Miconi ha sposato il compagno Mauro Graiani dopo 18 anni di amore e la nascita di due bambine. La showgirl, proprio di recente aveva svelato la lieta novella, intervistata durante il format “I Lunatici”, in onda su Rai Radio 2: “Mi sposo, dopo 18 anni di convivenza e 2 figlie abbiamo deciso di sposarci. Doveva essere una cosa per noi, privata, dovevamo semplicemente andare a mettere una firma, poi, piano piano, ha montato come la panna, questa cosa. Sono molto semplice nelle mie cose, non amo i festeggiamenti per me, per gli altri sì, per me no, mi imbarazzano”. E se l’amica Pamela Prati non è riuscita a convolare a nozze con il suo marito fantasma, conosciuto comunemente solo come Mark Caltagirone, la Miconi ha realizzato il suo sogno d’amore. In passato infatti, anche lei era stata accusata di proporre interviste svelando di essere verso il matrimonio, e poi di non compiere mai il grande passo.

Milena Miconi e Mauro Graiani si sono sposati

Milena Miconi si è sposata con lo sceneggiatore e regista Mauro Graiani dopo 18 anni di convivenza e 2 figlie, Sofia e Agnese (di 16 e 9 anni). Su Instagram la Miconi ha scritto: “È stata una giornata speciale per noi che abbiamo condiviso con le persone che amiamo e che hanno vissuto questi nostri 18 anni insieme.. Sono tante le persone che devo ringraziare, dalle nostre famiglie agli amici preziosi a tutti quelli che ci hanno aiutato a creare questa giornata indimenticabile… lo farò piano piano”. Il matrimonio si è celebrato alle Terme di Caracalla, mentre la festa si è svolta nella villa di Vejo. La showgirl ha indossato un abito bianco con inserto in tulle rosa chiaro. Molti i personaggi famosi presenti alle nozze, e tra questi: Stefania Orlando, Jane Alexander in compagnia del fidanzato Gianmarco Amicarelli, Eva Grimaldi e Iva Battaglia (fresche fresche di matrimonio), Monica Setta, Patrizia Pellegrino. Proprio a gennaio, la Miconi aveva annunciato la lieta novella anche durante la sua intervista con Caterina Balivo nel corso di una puntata di “Vieni da me”: “È una notizia, uno scoop che io ti do perché mi ha fatto la proposta, il giorno del mio compleanno mi ha fatto questo regalo dopo 17 anni, ora abbiamo un po’ di tempo per organizzare, ma entro l’anno dovremmo sposarci” le sue parole.





