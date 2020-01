MAURO ICARDI/ Wanda Nara “A Maxi Lopez non fregava nulla di me”

Mentre la moglie Wanda Nara è ospite fissa del Grande Fratello Vip 4 in qualità di opinionista, a Mauro Icardi spetta spesso e volentieri il ruolo di convitato di pietra. Un po’ come accaduto nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, quando Alfonso Signorini ha interpellato Wanda Nara sul triangolo amoroso che ha coinvolto proprio l’attaccante argentino e il connazionale Maxi Lopez. Per nulla imbarazzata, è stata Wanda Nara a raccontare in diretta la sua versione dei fatti: “Alla fine quando io mi sono fidanzata con Mauro, Maxi stava già insieme ad un’altra ragazza, ma non lo diceva. Penso che se io avessi iniziato una relazione con un altro uomo non sarebbe successo niente. A Maxi non interessava già più nulla della mia vita. Ma dato che ho iniziato una storia con una persona che lui conosceva, è scoppiata la bomba”.

MAURO ICARDI, NUOVA VITA A PARIGI…

Comunque la si pensi, gli echi di quel gossip sono ormai lontani. Icardi ha anche lasciato l’Italia per trasferirsi a Parigi, dove sta confermando le sue doti di bomber con 17 gol fatti in 19 partite. Anche l’allenatore della sua nuova squadra, il Paris St. Germain, non perde occasione per lodarlo. Un po’ com’è accaduto prima dell’ultima gara di campionato, quando mister Tuchel ha ammesso: “Onestamente mi ha davvero impressionato. È un calciatore super affidabile, capisce tatticamente il calcio di alto livello, sa cosa fare per essere equilibrato. È super affidabile ed efficiente. Impressionante anche il modo che ha di guadagnarsi lo spazio per attaccare. Il riscatto dall’Inter? Non voglio parlare del fatto se possiamo acquistarlo o no”. Chissà cosa ne pensa la sua agente. Chi è? Ovviamente Wanda Nara…

