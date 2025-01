Antonella Bucci, nome d’arte di Antonietta Buccigrossi, ha cominciato la sua carriera da cantante dopo aver vinto il Festival di Castrocaro nel 1988 con il brano “C’è un motivo in più”. L’artista è sposata da anni con Mauro Mengali, al quale è legata sentimentalmente ormai da tanti anni. A parlare del suo rapporto con il marito, che ha riportato nella sua vita la serenità dal punto di vista del cuore e non solamente, è stata proprio Antonella. A “Viviconstile”, la Bucci ha rivelato: “Ho trovato la mia armonia con Mauro, uomo e padre meraviglioso, viviamo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, un luogo magico del quale non riuscirei più a fare a meno”.

Ma chi è Mauro Mengali, il marito di Antonella Bucci? L’uomo è un produttore discografico. Dopo aver conosciuto ed essersi innamorati, Antonella e Mauro hanno cominciato a lavorare anche insieme. I due spesso si esibiscono insieme in serate, dove cantano in coppia. Mauro, infatti, è un autore e cantautore, oltre che compositore di musica. Appassionato di jazz e di rock, oltre che di musica folk, come ha raccontato lui stesso, è nato a Sulmona, in provincia de L’Aquila. I due vivono proprio in Abruzzo, immersi nella natura.

Mauro Mengali, marito di Antonella Bucci: il passato negli O.R.O.

Mauro Mengali, il marito di Antonella Bucci, non è appassionato solamente di musica: è infatti un pittore e insegnante di materie artistiche. Mauro negli anni ha collaborato anche con una band, gli O.R.O., con i quali ha preso parte a Sanremo per ben tre volte. Un’esperienza che lui ha definito come “pesante” almeno inizialmente, ma poi vissuta benissimo nell’ultima partecipazione del 1997: “Ci siamo divertiti perché l’abbiamo vissuta con distacco” ha spiegato a Musica361. La musica, dunque, fa parte della vita di Antonella Bucci e del marito Mauro Mengali, in maniera indissolubile e questo li ha uniti profondamente.