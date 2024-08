Mauro Nespoli è prossimo a cimentarsi con i quarti di finale di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Occasione ghiotta per l’arciere al fine di migliorare gli ultimi risultati olimpici e tentare di agguantare quella medaglia d’oro tanto agognata che manca da tempo. A fare il tifo per lui anche la fidanzata, Vanessa Landi: la campionessa conosce molto bene le emozioni che anticipato questa tipologia di gare dato che anche lei primeggia nella medesima disciplina.

Mauro Nespoli “è il sosia di Eminem”: la simpatica somiglianza virale sul web/ L’arciere: “Un bene per lui…”

Non sappiamo molto riguardo la storia d’amore tra Mauro Nespoli – protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 – e la fidanzata Vanessa Landi ma è facile credere che sia stata proprio la passione in comune per il tiro con l’arco ad aver fatto scattare la scintilla tra i due. Nonostante i 10 anni di differenza, la relazione tra i due viaggia a gonfie vele da diverso tempo: un romanticismo quasi sublimato dalla passione in comune per lo sport dato che non solo condividono gli allenamenti ma hanno avuto l’opportunità anche di primeggiare insieme in diverse competizioni.

Mauro Nespoli e la fidanzata Vanessa Landi, dall’amore allo sport: il terzo posto in coppia ai Mondiali nel 2019

Nel 2019, Mauro Nespoli e la fidanzata Vanessa Landi hanno infatti gareggiato in coppia ai Campionati Mondiali di tiro con l’arco del 2019. Manifestazione che portò per entrambi grande soddisfazione dato che tornarono dalla spedizione ad Hertogenbosch con un brillante bronzo. Un terzo posto che, con l’amore sullo sfondo, acquisisce un valore quasi romantico.

Mauro Nespoli e la fidanzata Vanessa Landi – come anticipato – non amano ostentare la bellezza del loro amore che ormai dura da diversi anni. Il protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 non disdegna però qualche post sui social in compagnia della sua dolce metà, spesso raccontando proprio le sessioni di allenamento svolte insieme. Stesso discorso per la campionessa che in questi minuti sarà certamente in trepidante attesa di vedere il proprio amore cimentarsi in una sfida che vale tanto: i quarti di finale di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024.