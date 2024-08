Per la serie: ‘È lui o non è lui? Certo che (non) è lui!’. Mauro Nespoli è il sosia di Eminem; è questo il trend che supera i confini nazionali e che sta simpaticamente spopolando tra i tabloid internazionali. Sui social impazzano i commenti sulla presunta somiglianza tra il nostro fuoriclasse del tiro con l’arco – impegnato attualmente alle Olimpiadi di Parigi 2024 – e l’icona rap mondiale.

Le voci della somiglianza tra Mauro Nespoli ed Eminem pare siano giunte fino al diretto interessato che, appreso il siparietto, non poteva che commentare con ironia. “Ho guardato un sacco di foto negli ultimi due giorni e mi sto convincendo di assomigliargli un po’” – ha commentato l’arciere, come riporta Il Fatto Quotidiano – “Forse la barba, di sicuro; ed è un bene per lui che sembri 15 anni in meno della sua età”.

Mauro Nespoli ‘invita’ Eminem e scherza sulla somiglianza: “Vieni a fare qualche tiro con me…”

Chiaramente, a prescindere dalla somiglianza con Eminem, Mauro Nespoli aveva già superato i confini nazionali per meriti sportivi. L’arciere italiano è un vero e proprio asso della disciplina e lo ha dimostrato in tutte le categorie nelle quali si è cimentato. Nel suo palmarés olimpico vanta già 2 argenti a squadre (Pechino e Tokyo) e un oro a Londra; bottino che può arricchirsi ulteriormente con l’attuale impegno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Tornando alla somiglianza tra Mauro Nespoli ed Eminem, l’arciere italiano ha rincarato la dose di ironia anche sui social proponendo su Instagram – come riporta Novella 2000 – un collage che mette in evidenza proprio la familiarità tra il suo volto e quello dell’icona rap, aggiungendo: “Vieni a fare qualche tiro con me…”.