MAURO POMA FOLGORATO ALLE “VALLIADI”

Sono gravi le condizioni di Mauro Poma, vicesindaco di Ceres rimasto folgorato da una scarica elettrica durante l’evento sportivo “Valliadi” che si tiene nelle Valli di Lanzo. In base alle prime ricostruzioni, pare che l’uomo si sia appoggiato a un palo in ferro della struttura allestita in piazza, quindi questa potrebbe avergli dato la forte scarica elettrica.

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia e Andrea Piazzolla alleati/ "C'è un complotto", ma vengono denunciati

Rianimato tre volte, Poma è stato intubato prima di essere portato in ospedale, al Cto, in elicottero. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le condizioni sarebbero molto critiche. In quel momento era in corso il montaggio della struttura perché in serata era prevista una cena all’aperto dopo un evento che era in programma nel pomeriggio.

Locorotondo, bambino scomparso e ritrovato: ipotesi sequestro lampo/ Il bosco era stato già controllato

Non preoccupano le condizioni di una mamma e un figlio, ricoverati in ospedale non perché feriti nell’incidente, ma per lo choc per l’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli addetti del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal) per le verifiche del caso.

VICESINDACO CERES SI ERA APPOGGIATO A UN PALO IN FERRO

La zona in cui è avvenuto l’incidente è stata messa in sicurezza, mentre la giornata di festa è stata annullata. Oggi, infatti, era prevista la quarta giornata della manifestazione che coinvolge alcune valli della provincia di Torino.

Gino Cecchettin: “inutile pubblicare dialoghi Turetta in carcere”/ “Mi ha scritto suo papà: non lo giudico”

Il vicesindaco di Ceres ora si trova ricoverato nella terapia intensiva del pronto soccorso, con prognosi riservata. Dalle prime informazioni, riportate dal Messaggero, si apprende che Mauro Poma, noto non solo per il suo incarico politico ma anche in quanto è uno stimato maestro di musica, è caduto a terra in stato di incoscienza dopo essersi appoggiato al palo in ferro.

Subito è stato lanciato l’allarme. Accanto a lui c’erano una donna e un bambino che hanno assistito alla scena e per questo sono rimasti fortemente scossi.