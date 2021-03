Max Angioni, chi è?/ Video: il comico arriverà in finale a Italia’s got talent 2021?

Chi è Max Angioni? Scopriamo l’aspirante finalista

Max Angioni, comasco classe 1991, si è formato presso il Teatro in Centro di Como, in cui è diventato attore e anche insegnante. Il giovane Max si è presentato al pubblico di Italia’s Got Talent 2021 e ai giudici del talent show come libero professionista. Durante la quarantena, non avendo molto da fare, si è messo a leggere il Vangelo: “Mi sono messo a sfogliare il Vangelo e mi sono accorto del primo miracolo di Gesù, la trasmutazione dell’acqua in vino… ha usato i suoi poteri per la prima volta per l’open bar”.

Così Max si è immaginato come dovrebbe essere il primo miracolo di Gesù, un novello Avengers, con ironia ma sempre con tanto rispetto. Il concorrente ha così snocciolato una serie di episodi narrati nel Vangelo, riproponendoli in chiave moderna. Il suo monologo è un perfetto mix tra umorismo, ilarità, divertimento e coinvolgimento del pubblico, senza mai sfociare nel blasfemo.

Max Angioni: a un passo dalla finale di Italia’s Got Talent 2021

Nel corso della sua formazione Max Angioni si è dedicato al teatro per ragazzi e al Cabaret, fino ad approdare a Zelig Time. Intervistato da La provincia di Sondrio, il comico ha raccontato come è nato in lui il desiderio di far ridere la gente: “Ricordo che, alle scuole medie di Sagnino, i miei professori spesso, alla fine delle lezioni, prima del suono della campanella, lasciavano spazio alle mie battute per un momento di divertimento con i compagni. Poi ho capito davvero cosa volevo quando mi iscrissi ai corsi di Teatro in Centro. Era il 2006 ed ero ancora studente del Liceo Giovio. Fu Ester Montalto, allora, a vedere oltre e a farmi individuare la mia strada”. Questa sera, mercoledì 24 marzo, andrà in onda la finale di Italia’s Got Talent: a inizio puntata scopriremo il finalista scelto dal pubblico. Sarà il simpatico Max Angioni a conquistare il Golden Buzzer del pubblico?

