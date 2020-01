Max Felicitas contro Rocco Siffredi/ “È un anziano attempato, vada in pensione!”

Rocco Siffredi attacca Max Felicitas e l’astro nascente del porno replica. Lo fa dopo quattro giorni di silenzio: ha preferito infatti non proferire parola dopo che è stata messa in dubbio la sua eterosessualità, poi però con un video pubblicato su Instagram ha deciso di rispondere. «C’è un anziano porno attore italiano che vive all’estero che continua a usare il mio nome per farsi pubblicità e tentare di rimanere attivo almeno sui social». Così esordisce Max Felicitas nelle Instagram Stories. E quindi prosegue: «Ragazzi glielo ripeto, basta usare il mio nome, e soprattutto io sono Max Felicitas e non sono l’erede di nessuno, tanto meno di un attempato che nel 2020 fa video con due donne e 70 uomini». Poi decide di tirare in ballo alcuni numeri: «Xvideos dice che sono il quarto pornoattore più forte al mondo. Sono il pornoattore uomo con più follower su Instagram al mondo e conto più di 300 milioni di visualizzazioni sui miei video». E quindi esalta il cinema porno made in Italy.

MAX FELICITAS “ROCCO SIFFREDI? UN ANZIANO ATTEMPATO!”

Ma non è finita qui, perché Max Felicitas ha voluto anche dare un consiglio a Rocco Siffredi. «Vorrei dirgli di godersi le sue mitiche glorie passate ed andare in pensione perché carissimo io sono il futuro!». Questa battaglia proseguirà sui social o è destinata a finire in tv? Lo scopriremo destro, di sicuro sta andando avanti da qualche settimana. Possiamo dunque affermare senza paura di sbagliare che è scoppiata una faida nel porno. La leggenda dell’hard va pesante col giovane collega e lui lo attacca. Tra i due pornoattori è calato improvvisamente il gelo dopo una fase di reciproci complimenti. E infatti i botta e risposta si sprecano. «Si spaccia per mio erede… Non potrà mai esserlo», aveva dichiarato qualche settimana fa Rocco Siffredi. «Mai affermato di essere l’erede di nessuno», la replica di Max Felicitas. Quindi il nuovo scontro con l’ennesima risposta. La sensazione è che ci sarà almeno un’altra puntata…

