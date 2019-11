Max Ferrigno/ “Nadia Toffa, non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento”

È ancora vivo il ricordo e il dolore per la scomparsa di Nadia Toffa. Il volto delle Iene, diventata anche un simbolo della lotta al cancro, non è riuscita a vincere la sua battaglia contro la malattia, ma la forza e il sorriso che ha mostrato anche nell’ultimo periodo della sua vita, quando era cosciente che con tutta probabilità non sarebbe sopravvissuta, rappresentano un’eredità ancora viva. Accanto a lei, in quegli ultimi momenti, c’era anche Max Ferrigno, autore delle Iene e suo ex. Tra i due, nonostante una storia d’amore finita, era rimasto un grandissimo affetto. “Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio”, aveva raccontato Ferrigno a Dipiù, parlando della volontà espressa da Nadia Toffa di far celebrare i suoi funerali da don Maurizio Patricello, parroco di Caivano.

Max Ferrigno: “Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione”

Max Ferrigno ha anche dovuto smentire di essere l’uomo che aveva lasciato Nadia Toffa di fronte alla battaglia contro il cancro. La conduttrice delle Iene aveva infatti scritto un post sui social parlando del fatto che non veniva nemmeno accompagnata a far la chemioterapia da quello che era il suo partner (di cui non aveva però mai rivelato il nome). “Quell’uomo non ero io perché io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata”, ha spiegato Ferrigno, che ha anche raccontato che Nadia l’aveva praticamente convinto che sarebbe guarita. “Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che aveva poi deciso di lasciare”, sono state invece le sue parole sulla fine della storia d’amore con Nadia Toffa.

Nadia Toffa: “Max Ferrigno? Lui per me c’è sempre e così io per lui”

Nadia Toffa era molto legata a Max Ferrigno. Nel dicembre dello scorso hanno aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva proprio con lui e aveva scritto: “Buongiorno amici carissimi…Ieri serata di chiacchiere e risate bellissima. Vi presento con chi… una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo. LUI È MAX. “MAX È MAX”. E io da sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c’è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì”. Parole, come si può vedere, ricche di affetto quelle di Nadia Toffa che fanno anche capire quanto Max Ferrigno tenesse a lei.



