Max Giusti e l’amore con la moglie Benedetta Bellini

Max Giusti che, all’anagrafe si chiama Massimiliano, è nato a Roma nel 1968 e ha esordito nel mondo dello spettacolo nei programmi di Rai2 Stasera mi butto e Ricomincio da due. Con il tempo, la carriera è decollata e Giusti ha portato a casa tantissimi riconoscimenti e successi sia come attore di cinema, tv e teatro, sia come conduttore di grandi programmi come Stile Libero Max, Affari tuoi, Stasera è la tua sera e Boom! Boss in incognito che conduce ancora oggi. Nonostante la forte dedizione al lavoro, Max Giusti non ha mai trascurato la vita privata e l’incontro che ha cambiato totalmente tutto è stato quello con Benedetta Bellini.

Quest’ultima è diventata la moglie e la mamma dei figli dell’attore che è stato folgorato da lei dopo averla incontrata ad uno spettacolo di Beppe Grillo. A raccontarlo è stato lui stesso in alcune intervista in cui ha aperto il cuore parlando anche della propria famiglia.

Max Giusti e la famiglia: il rapporto con la moglie e i figli

L’amore tra Max Giusti e Benedetta Bellini è nato nel 2004, pare ad uno spettacolo di Beppe Grillo. Dopo lo spettacolo siamo andati a cena da un amico che aveva aperto un ristorante, lui però la corteggiava, le ha portato un mazzo di fiori, ma alla fine è andata bene – ha raccontato proprio Max Giusti a Oggi è un altro giorno in merito al primo appuntamento con la moglie – È completamente diversa da me, molto elegante e chic, mi ha insegnato tante cose; una grande evoluzione grazie a lei, ero sicuro che non mi sarei mai sposato, invece…“.

L’amore tra i due è stato così coronato dal matrimonio celebrato nel 2009 e dalla nascita dei figli Matteo nato 2010 e Caterina nata nel 2012.