Max Giusti/ Moglie Benedetta Bellini, rapporto con i figli e retroscena piccante: “Andavo sempre in bianco”

Max Giusti, chi è la moglie Benedetta Bellini e il rapporto con i figli

Max Giusti è uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano. La sua simpatia, l’abilità nelle imitazioni fanno di lui un personaggio molto apprezzato, che in questi anni ha spaziato tanto, lavorando dalla Rai a Tv8. Quando però ci affacciamo alla sua vita privata la situazione cambia e scoprire qualcosa di lui diventa molto più complicato. Max Giusti non ama parlare della sua vita privata di cui comunque si conosce qualcosa.

Il conduttore è sposato dal 2009 con Benedetta Bellini. I due sono diventati marito e moglie con una cerimonia molto romantica celebrata in tenuta ad Ostia Antica. Sono poi diventati genitori di Matteo e Caterina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2011. “Sono un papà che fa ridere, – ha raccontato Giusti in un’intervista di qualche anno fa a Vanity Fair – è come se i miei figli fossero abbonati in prima fila a un mio spettacolo. Mi spendo abbastanza, soprattutto quando ci sono gli amichetti”.

Max Giusti, il retroscena sull’amore

E parlando di amore, nella stessa intervista Max Giusti raccontò un retroscena in merito ai suoi primi passi in amore: “Prima ero molto timido. Sono cambiato dopo i diciotto anni perché andavo sempre in bianco e in comitiva capitavo o da solo o con la più brutta. – ha ricordato il conduttore, concludendo – Dà lì ho rotto il ghiaccio, qualcosa dovevo fare. Lavorativamente ha funzionato, da latin-lover un po’ meno. Non ero Marco Boriello, un bomber. Ho avuto una bella gioventù, erano i tempi di Schengen, delle serate a Riccione. Eravamo dei moderni figli dei fiori”.

