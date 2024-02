Max Paiella, chi è il comico ospite a La volta buona?/ Da Il ruggito del coniglio allo spettacolo su Jannacci

Chi è Max Paiella? Il cantante e comico ospite nella puntata di oggi de La volta buona

Nel suo salotto de La volta buona oggi Caterina Balivo ha ospite anche Max Paiella, chi è? Massimiliano Paiella, questo il nome completo, è nato a Roma il 18 marzo del 1969 dunque tra pochi giorni compirà il 55 anni. È del segno zodiacale dei Pesci. Da giovanissimo inizia la sua carriera in radio e da decenni è nel cast de Il ruggito del coniglio in cui interpreta vari personaggi come Vinicius du Marones, Coricidin, Demetrios Parakulis e Nikojal Tekorkov.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, le informazioni sono molto scarne. Max Paiella è sposato da anni con una donna di nome Caterina ma non si conoscono ulteriori informazioni. Estremamente riservato il cantante e comico anche sui suoi social condivide molto raramente scatti di vita privata. In pochi sanno, inoltre, che Max Paiella è anche un chitarrista e fa parte della band dei Blues Willies in cui suona anche Claudio Gregorio, il celebre Greg del duo Lillo e Greg.

Max Paiella e lo spettacolo in ricordo di Enzo Jannacci con Simone Colombari

Attualmente Max Paiella è in giro per in teatri italiani con lo spettacolo su Enzo Jannacci insieme a Simone Colombari. Lo spettacolo è un concentrato di tutte le più grandi canzoni ed opere del grande artista morto nel 2013. Il racconto spazia tra i suoi più grandi capolavori come El purtava i scarp del tennis, Vengo anch’io no tu no, verranno ripercorsi gli incontri fortunati con Dario Fo e Giorgio Gaber, l’amore per il rock e per il jazz ed il racconto di storie profonde con leggerezza.











