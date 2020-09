MAX PEZZALI/ Jolly Blu, restaurato il film “cult” basato sulla canzone degli 883

Max Pezzali sarà tra i protagonisti sul palco della serata dei “Seat Music Awards“. Per il cantante pavese un modo per riprendere confidenza con le esibizioni dal vivo, anche se va sottolineato come durante il lockdown l’ex leader degli 883 sia stato particolarmente attivo per quanto riguarda progetti paralleli ed altre iniziative interessanti. In particolare, è stato recentemente restaurato il film “Jolly Blu“, ispirato a una canzone dell’album degli 883 “La dura legge del gol”. Un’opera che ha raccontato l’immaginario messo in scena da Pezzali in quegli anni, il gruppo degli amici, la fotografia della gioventù di provincia degli anni Novanta. La versione restaurata di “Jolly Blu” è stata proiettata al Festival internazionale del videoclip musicale, andato in scena a Forlì gli scorsi 27, 28 e 29 agosto 2020, il film diretto da Stefano Salvati e sceneggiato insieme a Carlo Lucarelli non è mai stato pubblicato in DVD. Dopo anni di richieste da parte dei nostalgici della band, è stato finalmente proiettato in altissima definizione sullo schermo del Festival forlivese lo scorso 29 agosto.

MAX PEZZALI AI SEAT MUSIC AWARDS

Il lockdown ha comunque rallentato in maniera pesante l’attività di Max Pezzali: tutta l’industria musicale è rimasta bloccata dall’emergenza coronavirus, ma per Max c’erano all’orizzonte quei concerti a San Siro che avrebbero dovuto rappresentare il coronamento di una carriera intera. In una recente intervista il cantante pavese aveva dimostrato però di non essersi perso d’animo, confermando innanzitutto i concerti milanesi: “Io ci sarò, la gente ci verrà: è un sogno che diventerà realtà. Purtroppo non è colpa di nessuno. Ma quando sarà possibile tornare là sopra, avremo così tanta voglia di lasciarci tutto questo alle spalle che il divertimento sarà quadruplo!”. Il 2020 doveva veder nascere un nuovo disco di Max, che ha preferito però bloccare tutto in attesa di un progressivo ritorno alla normalità: “Il nuovo disco avrebbe dovuto uscire ad aprile, ma abbiamo fermato tutto. Però questo mi ha permesso di rimettere mano ad alcune canzoni per migliorarle. Anche se a volte “Il meglio è nemico del bene”, come dice Voltaire. Di sicuro ci saranno delle aggiunte“. E l’augurio è dunque che, a partire dal palco dei Seat Music Awards, Max Pezzali possa riprendersi tutto quello che il 2020 finora gli ha negato.



