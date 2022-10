Max Verstappen campione del Mondo Formula 1/ Larini: “È già nella storia” (esclusiva)

MAX VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO FORMULA 1, IL COMMENTO DI NICOLA LARINI

Max Verstappen è il campione del Mondo di Formula 1, secondo titolo mondiale consecutivo a soli 25 anni con la Red Bull per il pilota olandese conquistato a Suzuka nel Gran Premio del Giappone grazie alla penalità di Charles Leclerc che ha consentito a Verstappen di diventare matematicamente campione del Mondo di Formula 1 con quattro Gran Premi di anticipo e una superiorità oltre a una facilità di guida che lasciano intravedere per il pilota orange un grandissimo futuro in Formula 1. Per parlare del titolo mondiale di Max Verstappen abbiamo sentito Nicola Larini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Verstappen campione del Mondo Formula 1 se…/ I risultati utili al GP Singapore

Max Verstappen campione del Mondo di Formula 1, titolo meritato? Alla grande, ha dimostrato di essere il pilota migliore e ha meritato fino in fondo questo successo.

Quanto ha contato la Red Bull in questa vittoria? Ogni pilota per vincere ha bisogno di una macchina vincente. In ogni caso Verstappen è un grande pilota ed è sempre stato davanti a Perez, che pure è uno dei migliori compagni di squadra che ha avuto.

Verstappen "Problemi cambio? Era da prove libere"/ Sospetti Ferrari su spese Red Bull

Cosa ci ha messo il pilota olandese? Verstappen ha grinta, è uno che non molla mai e l’ha dimostrato anche in gara quando non è partito dalla posizioni di testa. Leclerc ha confermato di essere più bravo in qualifica ma poi Verstappen gli è stato superiore in gara.

Dove Verstappen ha costruito il suo successo? Sin dall’inizio si è capito che Verstappen era superiore e che era destinato a vincere il Mondiale.

Lo ritiene già un grande della Formula 1? Per quello che sta facendo bisogna dire che Verstappen si sta confermando sicuramente un grande pilota. Non sbaglia mai, è sicuro di sé stesso. E’ cresciuto molto e ha una voglia di vincere incredibile.

Sergio Perez papà per la terza volta/ Il dolcissimo gesto di "zio" Verstappen

Ferrari deludente o non si poteva pretendere di più? La Ferrari magari poteva fare qualcosa di più. Ci sono state alcune circostanze sfavorevoli per esempio, con una Ferrari migliore nel giro secco che in gara. Qualche errore per Leclerc come ieri alla fine nel Gran Premio del Giappone o in Francia e magari si è sentito in credito con la Fortuna che non l’ha sempre aiutato.

Cosa si aspetta dalle prossima stagione? La Ferrari potrebbe lavorare ancora per fare quei miglioramenti per essere più vicina ancora alla Red Bull. Del resto è già una macchina competitiva.

La Mercedes ha ancora margini di miglioramento? Anche la Mercedes sta crescendo in questa ultima fase della stagione e potrebbe migliorare ancora. Del resto anche Hamilton mi sembra proprio motivato a far bene, come conferma il fatto che sta riuscendo a stare davanti a Russell. (Franco Vittadini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA