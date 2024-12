Max Verstappen è diventato papà. Il famoso pilota di Formula Uno, reduce da una vittoria non da poco per il Gran Premio di Spagna, oggi festeggia la gravidanza insieme alla fidanzata Kelly Piquet, che sta aspettando il loro primo figlio. A dare la notizia ai fan è stata proprio la coppia stessa che ha pubblicato un immagine con il pancione e una scritta simpatica e commovente allo stesso tempo: “Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo“, e ancora, nella didascalia si legge: “Mini Verstappen-Piquet in arrivo“.

Inutile dire che i follower si sono subito dimostrati entusiasti della lieta notizia e hanno commentato il post con parole d’affetto. Kelly Piquet, fidanzata di Max Verstappen ha già una figlia di nome Penelope, avuta dall’ex marito Daniil Kvyat, anche lui pilota. Kelly lavora come modella e si occupa anche di pubbliche relazioni. Originaria del Brasile, è figlia di Nelson Piquet, famosissimo nel mondo della Formula Uno, non che storico pilota che ha vinto ben tre campionati mondiali. Kelly ha conosciuto Max Verstappen nel 2020, anno in cui è iniziata ufficialmente la loro relazione. La coppia però si conosceva ormai da tempo. Nel 2016 si erano incontrati grazie al suo lavoro di modella nel motorsport, e tra i due è scoppiata subito una forte simpatia.

La coppia ha ufficializzato la storia d’amore nel 2021, precisamente il primo gennaio dello stesso anno. L’annuncio è avvenuto con un post su Instagram che li ritraeva vicini in una splendida spiaggia brasiliana, Paese d’origine della modella. Da quel momento in poi i due sono rimasti sempre insieme e da pochissimo hanno coronato il sogno più grande della loro vita, quello di un figlio. Max Verstappen, quattro volte campione mondiale di Formula Uno è di origini olandesi e ha sempre corso per la famosissima Red Bull Racing.

Max Verstappen è passato alla storia per essere stato il primo pilota in gara di Formula Uno ancora minorenne. Anche lui come la fidanzata è figlio di piloti: il padre è Jos Verstappen, campione che ha gareggiato fino all’inizio del secolo. La madre è invece una campionessa di kart che ha addirittura battuto Trulli e Fisichella, la famosa Sophie Kumpen. Sin da quando aveva solo 7 anni, Max Verstappen corre in pista, e da quel momento fino ad oggi ha collezionato una vittoria dopo l’altra.