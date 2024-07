Verstappen “Ho avuto problemi alla vista dopo l’incidente con Hamilton”/ F1, “Silverstone 2021? Spaventoso…”

Poteva avere gravi conseguenze per Max Verstappen l’incidente di tre anni fa con Lewis Hamilton a Silverstone: a rivelarlo è stato lo stesso campione della Red Bull. In un’intervista al sito ufficiale della scuderia, il pilota olandese ha ricostruito l’incidente di Formula 1: dopo un contatto col britannico che fece discutere, finì contro il muretto, colpendolo lateralmente, con una forza 51 volte superiore a quella di gravità. Verstappen era davanti, Hamilton all’inseguimento: entrambi arrivarono quasi appaiati al secondo giro, ma Max fece la curva andando leggermente all’interno ed ebbe la peggio, perché volò verso le barriere dopo l’incidente con Lewis. Dopo l’impatto in quella gara, fu portato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti, che esclusero lesioni gravi.

Ma il campione di Formula 1 ha raccontato di aver dovuto «combattere con problemi di vista», in particolare «su tracciati accidentati o con troppi tabelloni pubblicitari a bordo pista». Questi problemi alla vista sono «durati per un po’», ha aggiunto Verstappen, senza nascondere di aver avuto paura per questo. «È stata una cosa molto spaventosa da affrontare, perché la vista è essenziale per noi piloti». Non ne aveva parlato prima, ora racconta che per alcuni giri è stato male ad Austin, ad esempio, durante la sfida con Hamilton vedeva immagini sfocate: «Per alcuni giri è stato così difficile che ho seriamente pensato di spegnere la macchina». Ma quel successo fu fondamentale nella lotta per il titolo.

VERSTAPPEN SUL REGOLAMENTO FORMULA 1: “VOGLIONO RALLENTARE CHI VINCE”

Max Verstappen ha dovuto convivere con i problemi alla vista per qualche mese prima che la situazione tornasse alla normalità, ma comunque tutto ciò non gli ha impedito di conquistare il Mondiale di Formula 1 a fine anno, il primo titolo iridato arrivato al culmine di una sfida serrata con Lewis Hamilton, il quale dal canto suo non ha mai digerito l’epilogo del Gp di Abu Dhabi. Il pilota olandese, comunque, non perde di vista il presente, anche perché la McLaren sta cercando di ridurre il gap dalla Red Bull in queste settimane.

A tal proposito, non ha escluso che i regolamenti stiano influenzando il dominio del suo team: seppur convinto che sia necessario tempo per adattarsi, è consapevole che le regole siano fatte anche «per provare a rallentare la squadra vincente». Il weekend di Silverstone, dove ha trionfato la Mercedes di Lewis Hamilton, è ormai alle spalle per Verstappen, così come lo è l’incidente del 2021 che fortunatamente non ha lasciato alcuno strascico duraturo.











