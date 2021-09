Maxi incendio Latina, fiamme in città/ Fumo denso, aria irrespirabile: caos viabilità

Un vasto incendio è divampato questa mattina a Latina. Il rogo sarebbe cominciato dalle sterpaglie di via Vittorio Veneto ma a causa del forte vento si sarebbe propagato nel giro di pochi minuti raggiungendo il centro abitato ed in particolare Via dell’Agora e Via Don Sturzo. Some scrive RadioLuna.it, si tratta di una zona già in passato colpita da gravi incendi anche se questa volta le fiamme hanno interessato alcune attività e sono arrivate a lambire le abitazioni provocando timori presso gli stessi residenti.

55enne morta durante s*sso estremo/ Firenze, uomo a processo per omicidio colposo e…

Alcuni si sono affrettati a portare via le auto e ad allontanarsi dalle rispettive case ormai invase dal fumo. In alcune vie l’incendio ha raggiunto anche il marciapiede mettendo seriamente in pericolo l’incolumità delle persone. Sul posto sono giunti prontamente gli uomini dei vigili del fuoco e della polizia locale al fine di fronteggiare l’emergenza. Secondo quanto riferisce Latinatoday, è in azione anche un elicottero con lanci al fine di domare il rogo. Le pattuglie della polizia si sono invece occupate della viabilità letteralmente nel caos.

Nino D'Angelo: "La Camorra ha sparato contro casa mia"/ "Volevano i miei soldi"

Maxi incendio Latina: fumo e disagi

Le fiamme provocate dall’incendio a Latina hanno provocato sin da subito i primi disagi ai residenti. Intanto a causa del vento il rogo sviluppatosi in un vasto campo incolto ha raggiunto in breve tempo la parte opposta del terreno a pochi metri dal liceo scientifico Majorana e dal comando della polizia locale.

Il fumo denso e ben visibile anche da lontano ha creato subito ampi disagi in quanto ha reso l’aria irrespirabile anche oltre il quadrante interessato dall’incendio, e al fine di consentire le operazioni di spegnimento sono state interdette alla circolazione stradale tutte le strade nei pressi dell’area interessata. Il pauroso incendio sarebbe divampato intorno alle 13.30 ed al momento sarebbero ancora in corso le operazioni di spegnimento. Numerosi i video che si sono diffusi in queste ore tramite i portali locali e che mostrano i vigili del fuoco in campo mentre il fumo avvolge l’intera zona. Clicca qui per vedere il video

Eugenio Bennato: "Reunion con Mauriello e Trampetti"/ "Eduardo De Filippo ci scoprì…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA