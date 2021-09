Roma, video incendio ex fabbrica Penicillina/ “Dentro gente, si metta in sicurezza”

Fiamme nella ex fabbrica della Penicillina in via Tiburtina, nel quartiere San Basilio di Roma. Alle ore 20.30 i vigili del fuoco sono intervenuti, insieme a polizia e ambulanza, per spegnere un grosso incendio, visibile nel video pubblicato su Facebook da un cittadino della Capitale. Sono in corso le operazioni per mettere in salvo le persone all’interno della ex fabbrica, più volte rioccupata da senza tetto dopo che era stata sgomberata nell’inverno del 2018.

“Ci vivevano dei cittadini italiani e stranieri, che non avendo un tetto sulla testa e non sapendo più dove altro andare, l’hanno periodicamente rioccupata – ha afferma Michelangelo Giglio dell’Asia Usb, autore del video pubblicato su Facebook dopo l’incendio che ha colpito l’ex fabbrica della Penicillina a Roma -. La proprietà metta in sicurezza quel manufatto una volta per tutte. È un luogo altamente inquinante, una delle vergogne di questa città”.

