Maxime Mbanda e l’infatuazione per Amanda Lecciso

Sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello, Maxime _Mbanda ha ammesso di avere un debole per Amanda Lecciso. Debole che si è presto trasformato in una vera e propria infatuazione che ha portato il rugbista a svelare i propri sentimenti alla coinquilina non trovando, però, corrispondenza. Amanda, infatti, ha più volte dichiarato di non essere interessata a nessun uomo dal punto di vista sentimentale pur ammettendo di stare bene insieme a Max. A differenza di quanto accade con Bernardo Cherubini, anche lui infatuato della Lecciso, con Maxime, Amanda trascorre diverso tempo. Tra i due, tuttavia, non c’è mai un contatto fisico.

Una situazione che crea malumore e timore in Maxime che, ieri sera, approfittando di un momento tranquillo in giardino, si è confidato con Stefania Orlando che, nell’ultima settimana, si è molto avvicinata alla Lecciso instaurando con lei un bel rapporto di amicizia.

Le paure di Maxime su Amanda Lecciso

Maxime ha confidato a Stefania Orlando di soffrire l’assenza di un contatto fisico con Amanda Lecciso che resta ferma sulle proprie posizioni limitandosi a chiacchierare senza dargli abbracci o cose simili. “Mi accontenterei anche di un’amicizia“, afferma Max consapevole che non potrà avere una relazione con Amanda perché non corrisposto. “Se lei sa che c’è un interesse da parte tua, lei sa che anche un abbraccio può aumentare in te l’infatuazione”, commenta Stefania.

Maxime, però, è convinto che non sia questo ad aver allontanato Amanda ma il suo passato. “Mi merito di stare in queste situazione”, afferma facendo fatica a trattenere la commozione. “Non puoi pagare in eterno per gli sbagli che hai fatto” dice delicatamente Stefania. “Ho sempre paura di ricadere negli schemi del passato” ammette e conclude spiegando di temere che il suo passato possa influenzare sempre il suo futuro.