Maxime Mbandà pungola Amanda Lecciso al Grande Fratello e cerca di capire se fuori dalla casa potrebbe avere qualche possibilità con lei. Il ragazzo la mette alle strette ma la gieffina resta sul vago, dando l’idea di non gradire più di tanto le domande insistenti di Maxime. Durante una conversazione in giardino, infatti, il ragazzo analizza la dinamica che si sta instaurando nel loro rapporto e non ci pensa due volte a farsi avanti con Amanda.

“Amici, quasi amici… ma tu al di fuori di qui mi conosceresti?”, chiede diretto Mbandà. “Sì, ma ci stiamo già conoscendo, non credo che c’entri il fatto che siamo qui. Non lo so…”, risponde confusa Amanda Lecciso. La showgirl taglia corto quando il ragazzo riprende il discorso, spegnendo sul nascere ogni approfondimento. Sarà poi il concorrente a continuare le sue riflessioni in compagnia di Stefania Orlando, nella quale trova un appoggio ed una saggia consigliera.

Maxime Mbandà attratto da Amanda Lecciso si confida con Stefania Orlando: i consigli della showgirl dopo che…

“E’ da tanto che c’è questa cosa?”, gli domanda Stefania, riferendosi all’attrazione per Amanda Lecciso. “Qui al Grande Fratello le emozioni sono forti”, spiega lui. “Quando le provi in positivo o negativo sono forti. Non sapevo che fossero davvero così. Ho passato tre o quattro giorni in cui pensavo di essermi rimbambito, ma poi ho capito come vanno le cose qui dentro”, ha sottolineato Maxime Mbandà, dubbioso sul suo rapporto con Amanda.

Dopo averlo ascoltato attentamente, Stefania lo rincuora e gli suggerisce di stare sereno, evitando di farsi troppi film: “Perché se tra di voi c’è un rapporto maturo continuerà, come è continuato fino ad oggi”, assicura la Orlando. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo…