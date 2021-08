Mbappé al Real Madrid?/ Calciomercato news: resta al PSG, il rinnovo è all’orizzonte

CALCIOMERCATO NEWS, KYLIAN MBAPPE’ AL REAL MADRID

L’approdo di Kylian Mbappé al Real Madrid è ufficialmente rimandato a data da destinarsi visto che l’attaccante francese non dovrebbe più lasciare il Paris Saint-Germain in quest’ultima parte della finestra di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti gli spagnoli avrebbero abbandonato la pista che portava al centravanti ritirando di fatto la proposta da 180 milioni di euro, ovvero 170 milioni di base fissa più 10 milioni di bonus, per il cartellino del calciatore. I rumors, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dicono che Mbappé sarebbe deluso dal mancato trasferimento ai Blancos ma sarebbe al tempo stesso pronto per affrontare una grande stagione con i biacorossoblu al fianco di Neymar e soprattutto del neo arrivato Lionel Messi. Il ventiduenne non dovrà pensare quindi al fatto di percepire un ingaggio inferiore a quelli del brasiliano e dell’argentino ma piuttosto a cercare di conquistare la Champions League tanto desiderata da tutto l’ambiente.

Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news, non arriverà come Witsel ma in futuro...

CALCIOMERCATO NEWS, KYLIAN MBAPPE’ AL REAL MADRID

Le chances di vedere Kylian Mbappé al Real Madrid sono quindi calate in maniera esponenziale in questi ultimi giorni di calciomercato. Stando alle indiscrezioni, se da una parte gli spagnoli proveranno ad aggiudicarselo a parametro zero, dall’altra il Paris Saint-Germain vorrebbe prolungargli il contratto, attualmente in scadenza fra meno di un anno e cioè nel giugno del 2022, accordandosi per il rinnovo nel corso della stagione.

LEGGI ANCHE:

Ronaldo al Manchester United: le cifre/ Indosserà la maglia numero 7: ecco comeCALCIOMERCATO MILAN/ Sia Samu Castillejo che Andrea Conti cercati dai club di Genova

© RIPRODUZIONE RISERVATA