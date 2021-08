Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news, non arriverà come Witsel ma in futuro…

CALCIOMERCATO NEWS, MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS

L’approdo di Mauro Icardi alla Juventus pare essere destinato a non concretizzarsi in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Sebbene Kylian Mbappé sia rimasto nella Capitale francese senza quindi trasferirsi al Real Madrid, l’ex capitano dell’Inter dovrebbe rimanere al Paris Saint-Germain anche per il resto della stagione appena cominciata. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore infatti i parigini non avrebbero mai realmente aperto alla cessione del centravanti, ritenuto fondamentale dal club nonostante la presenza di altri elementi importanti in quel reparto, Lionel Messi su tutti. Tuttavia la Juventus potrebbe cercare di aggiudicarselo nel prossimo futuro se la stagione non dovesse andare come crede Icardi, il quale ha preferito comunque non rientrare di tutta fretta in Italia dovendo organizzare lo spostamente della sua numerosa famiglia. I bianconeri avrebbero inoltre sondato il terreno pure Leandro Paredes, già cercato prima del passaggio al PSG.

Calciomercato Juventus/ Kulusevski e tutti i giovani in partenza. Ufficiale Kean

CALCIOMERCATO NEWS, AXEL WITSEL ALLA JUVENTUS

Quello di Mauro Icardi alla Juventus non è l’unico trasferimento non andato a buon fine per il calciomercato della Juventus in questi ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato. I bianconeri, preso Manuel Locatelli dal Sassuolo, sembravano intenzionati ad aggiudicarsi anche un altro centrocampista che potesse dettare i tempi di gioco al resto della squadra ed uno dei principali indiziati pareva essere Axel Witsel, di proprietà del Borussia Dortmund. Il trentaduenne belga sarebbe però stato soltanto un idea per l’organico di mister Allegri ed il suo futuro appare lontano da Torino.

