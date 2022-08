Mbappé e la modella trans Ines Rau stanno insieme?/ In Francia esplode il gossip

Mbappé ha una storia con la modella trans Ines Rau: “Insieme su uno yacht”

Kylian Mbappé, secondo il gossip francese, sarebbe fidanzato con la nota modella trans Ines Rau. I due sono stati avvistati insieme in parecchie occasioni, a cominciare dal Festival di Cannes. Oltre a quell’evento, la prima modella trasgender e il campione del Paris Saint Germain sarebbero stati paparazzati su uno yacht.

Il calciatore scherza con la top model, la accarezza e i due sembrano molto intimi. La loro complicità emerge anche dalla macchina fotografica dei paparazzi e questo avrebbe fatto scoppiare il gossip su una presunta storia d’amore tra i due. Al momento non ci sono dichiarazioni da parte di Mbappé e Ines Rau, che non hanno né confermato né smentito il gossip. Tra gli ambienti francesi, però, sembra che la loro storia sia data quasi per certa.

Mbappé, chi la presunta nuova fiamma Ines Rau: prima modella trasgender

Mbappé potrebbe avere una relazione con Ines Rau, ma chi è la nuova fiamma del calciatore? La top model è nota per essere stata la prima modella trasgender ad apparire nella rivista Playboy. Nata nel 1990 a Parigi, da genitori algerini, a 16 si è sottoposta ad un intervento chirurgico per cambiare sesso e diventare donna a tutti gli effetti.

A soli 24 anni ha raccontato la sua storia, nella autobiografia intitolata Woman uscito nel 2018 in occasione del quale, come riporta Leggo, rivelò: “Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna”. Un percorso lungo e introspettivo quello di Ines Rau che, se il gossip venisse confermato, sarebbe la nuova fidanzata di Mbappé. Ecco la copertina di Playboy con la modella trans:

